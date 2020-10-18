QNB Finansbank esnaf kredileri

KOSGEB anlaşması olan QNB Finansbank esnaflara ve Kobilere özel faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Kobilere verilen ticari krediler arasında yer alan KGF kredileri, 120 ay vadeli ipotekli teminatlı taksitli kredi, kobilere intenetten kredi, işe dönüş kredisi olmak üzere birçok kredi ürünü kullandırmaktadır.

Finansbank kobi kredileri nasıl alınır?

KOBİ üyesi gerçek ve tüzel işletmelere 3 ay ödemesiz ve 12 ay vadeli olarak kredi kullandırılmaktadır. Kredi için gerekli şartlar ise 250’den fazla çalışana sahip olmak ve son 2 yılsonu mali verilerinden birine göre aktif büyüklüğü ya da cirosunun 125 milyon TL’nin altında olmasıdır.

Finansbank 120 ay vadeli ticari kredi

Finansbank tarafından verilen krediden, 120 aya varan vade imkanı ve uygun faiz oranları ile 1 milyon TL’ye kadar ipotekli taksitli krediden cirosu 20 milyon TL’ye kadar olan şirketler yararlanabilmektedir. İpotek gösterilen konut ve işyerinin ekspertiz değerinin %75’ine, arsanın ise %50’sine kadar kredi kullandırılacaktır. Kredi başvuruları Finansbank şubelerinden gerçekleştirilmektedir.

Kobilere özel intenetten kredi

Finansbank işe dönüş kredisi

Finansbank, yıllık cirosu 20 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’lere, yılın 365 günü 03.30 – 22.30 saatleri arasında intenetten başvuru yaptıkları takdirde taksitli ticari krediler ve rotatif krediler kullandırmaktadır.

Salgın süreci sonrasında firmaların işlerine kaldıkları yerden devam etmesi için devreye alınan krediler arasında işe dönüş kredisi yoğun olarak tercih edilmektedir. Bankanın vermiş olduğu kredide ilk 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunulurken yıllık %11.25^’ten başlayan faiz oranları ile 36 aya varan vade seçeneği de kullanılabiliyor. Bu kredi yalnızca KOBİ ve Tarım Bankacılığı müşterilerine özel olarak sunulmaktadır.

QBN Finansbank esnafa faizsiz kredi

Kosgeb ve 9 banka tarafından imzalanan protokol ile QNB Finansbank esnaflara, 50 bin lira üst limitli 12 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ve 3 ayda bir eşit taksitler ile esnaf kredisi verecektir. Kredinin faizinin tamamı ise Kosgeb tarafından karşılanacaktır. Krediden faydalanabilmek için esnaf ve işletme sahibi kobilerin beyanname doldurmaları ve güncelleme işlemi yaptıktan sonra KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.