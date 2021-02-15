QNB Finansbank düşük faizli 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

QNB Finansbank yeni kredi kampanyasını duyurarak en merak edilen bankalardan bir tanesi oldu. 75.000 TL limiti olan QNB Finansbank krediyi ihtiyaç kredisi olarak veriyor. Bankalar yeni yılla birlikte yeni kampanyalarını duyurmaya devam ederken en merak edilen banka QNB Finansbank oldu.

QNB Finansbank düşük faizli kredi kampanyası

Geçmiş dönemlerde sağlanan krediler ile adından söz ettiren QNB Finansbank düşük faiz oranı ile birlikte yeni kredisini vatandaşlar için aktif hale getirdi. Ocak ayı sonu itibari ile başlatılan kredi ile birlikte aynı zamanda esnek ödeme yöntemi de olacağı açıklandı.

Şubeye gitme zorunluluğu olmayan 75.000 TL ihtiyaç kredi için online başvuru yapılabileceği aktarıldı. Öte yandan yüksek tutarlarda kredi çekilmek istendiğinde şubelere gidilmesinin daha doğru olacağı aktarıldı.

QNB Finansbank faiz oranları

QNB Finansbank müşterisi olan vatandaşlara %1,33 faiz oranı ile ihtiyaç kredisini sunarken bu oran Ocak ayının da en düşük faizi oranı oldu. Ocak ayı için diğer bankaların kampanyalarına bakıldığında en düşük faiz oranı %1,45 olarak dikkat çekiyor.

QNB Finansbank ödeme yöntemleri

QNB Finansbank önek kredi hesaplaması

QNB Finansbank yeni yılın ilk ihtiyaç kredisi kapsamında gerek pandemi gerekse bozulan ekonomik süreç nedeniyle esnek ödeme yöntemlerinin aktif edileceği açıklandı.

36 ay vade ile sunulan maksimum 75.000 TL kredi için;

Aylık taksit tutarı: 2.754,97 TL

Toplam geri ödenecek tutar: 99.178,93

Aylık Faiz oranı: 1,33