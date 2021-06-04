QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu

QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi imkanı vermektedir. Sadece KOBİ’lere özel olan bu kredi imkanı sayesinde acil kredi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. QNB Finansbank, en çok ekonominin etkilendiği Covid-19 döneminde KOBİ’lere destek olabilmek adına 9 ay geri ödemesiz kredi verecek. Bu kredi paketinin aylık faiz oranı ise %1,41 olarak belirlendi. KOBİ İşe Devam Kredisi adı altında verilen bu kredi sayesinde pandemi döneminde zorluk çeken KOBİ’lerimize ihtiyaçlarını karşılaması adına nakit desteği verilecek. Kredinin 36 ay vadesi bulunmaktadır.

QNB Finansbank 9 Ay Geri Ödemesi Kredi

QNB Finansbank KOBİ’lere 9 ay geri ödemesiz kredi imkanı veriyor. Bu kredinin aylık faiz oranı %1,41 iken 36 ay kadar vade imkanı da verilmektedir. Buna göre kredinin detaylar şu şekildedir;

9 ay boyunca geri ödeme yapılmamaktadır.

36 ay vadesi vardır.

Aylık %1,41 faiz oranı vardır.

KOBİ’lere 1 milyon Türk Lirası’na kadar kullanım imkanı vardır.

Bu krediden yararlanmak için ilgili bankadan KOBİ Ticari Kredi Kartı, Rahat Paket, çek kanesi, Kobi Nakit Hesap ve 2 tane OFÖ ürünü bulunması gerekmektedir.

QNB Finansbank 9 Ay Geri Ödemesiz İşe Devam Kredisi

QNB Finansbank, KOBİ’lere 9 ay geri ödemesiz işe devam kredisi imkanı vermektedir. Bu kredinin başvuruları başladı.

QNB Finansbank 9 Ay Geri Ödemesiz İşe Devam Kredisi Başvurusu!

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

‘’Salgın dönemi en çok reel sektörü etkiledi. Bizler de KOBİ’lerimizi desteklemek adına 2020 yılının Mart ayından itibaren kredi ödemelerinde 3 aylık bir erteleme yaptık. Bu dönemde KOSGEB ve KGF kredileri kullandırdık. Bu imkanımız sayesinde nakit ihtiyacı olan ve işine devam etmek isteyen KOBİ’lerimize 9 ay kadar ertelemeli kredi imkanı veriyoruz.’’