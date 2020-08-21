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QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ve Sms ile başvuru numarası

QNB Finansbank 3 ay ertelemeli 5030 SMS kredi duyurusu büyük ilgi gördü. SMS ile başvuru yapılan kredi için nasıl başvuru yapıldığı, bankanın hangi şartlara uyanlara kredi sağladığı merak ediliyor. Anında kredi imkanı sağlayan QNB Finansbank 3 ay ertelemeli 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:18
QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ve Sms ile başvuru numarası
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QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası

QNB Finansbank anında kredi kampanyası ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunan banka bu kredi için 3 ay erteleme imkanı da sunmuştur. Anında kredi veren QNB Finansbank’ın bu kredisine SMS ile başvuru yapabilirsiniz.

Verilen bu kredi için banka sizden gelir belgesi gibi belgeler istememektedir. Kredi başvurunuzu SMS yoluyla anında yapabilir ve anında onay alarak kredi çekebilirsiniz. Bunun için QNB Finansbank’a SMS yollamanız yeterli. Banka sadece kredi notuna bakmaktadır. Gelir belgesine bakmamaktadır. Kredi notu yüksek olanlar 50.000 TL ye kadar kredi çekebilmektedir. Limitinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Başvuru için yapmanız gerekenler şunlardır;


T.C. Kimlik numaranızı yazınız ve 5030’a SMS olarak yollayınız. Başvurunuz bu kadar kolay bir yöntemle alınmış olacaktır. Başvurunuzun onayı yaklaşık 5 dakika sürecektir. Olumlu yanıt aldığınız zaman size ulaşılacak ve kredi limitiniz belirlenecektir. Olumsuz yanıtlar için tekrar başvuru yapmak anlamsızdır. Krediniz tekrar başvurularda kabul edilmeyecektir. Olumlu yanıt alanlar ile limit belirlenir ve en yakın şubeye giderek kredi işlemlerinizi hallederek paranızı anında çekebilirsiniz. Verilen bu kredi için 3 ay geri ödemesiz şekilde ödeme imkanı ve 60 ay vade seçeneği de sunulmuştur.

İntenet Üzerinden Kredinizi Alabilirsiniz

SMS ile başvuru yaptığınız krediyi almak için şubeye gitmeniz şart değil. Kredinizi intenet üzerinden alabilir ve rahatça kullanabilirsiniz. Bankanın resmi intenet sitesi üzerinden girişinizi yapınız. SMS tutarı kadar onay aldığınız kredi için başvurunuzu intenet bankacılığı üzerinden yapınız ve bankaya gitmeden krediniz hesabınıza yatırılacaktır. İntenet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi başvurunuz onaylandıktan hemen sonra krediniz hesabınıza yatırılmaktadır. Kredinizi düşük aldıysanız daha sonra bu fiyatı yükseltebilirsiniz. QNB Finansbank’ın SMS yolu ile başvuru aldığı anında kredi büyük ilgi görmeyi başardı. SMS ile kredinizin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi size verilecektir.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:18
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