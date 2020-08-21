QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ve Sms ile başvuru numarası

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası
QNB Finansbank anında kredi kampanyası ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunan banka bu kredi için 3 ay erteleme imkanı da sunmuştur. Anında kredi veren QNB Finansbank’ın bu kredisine SMS ile başvuru yapabilirsiniz.
Verilen bu kredi için banka sizden gelir belgesi gibi belgeler istememektedir. Kredi başvurunuzu SMS yoluyla anında yapabilir ve anında onay alarak kredi çekebilirsiniz. Bunun için QNB Finansbank’a SMS yollamanız yeterli. Banka sadece kredi notuna bakmaktadır. Gelir belgesine bakmamaktadır. Kredi notu yüksek olanlar 50.000 TL ye kadar kredi çekebilmektedir. Limitinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Başvuru için yapmanız gerekenler şunlardır;
İntenet Üzerinden Kredinizi Alabilirsiniz
SMS ile başvuru yaptığınız krediyi almak için şubeye gitmeniz şart değil. Kredinizi intenet üzerinden alabilir ve rahatça kullanabilirsiniz. Bankanın resmi intenet sitesi üzerinden girişinizi yapınız. SMS tutarı kadar onay aldığınız kredi için başvurunuzu intenet bankacılığı üzerinden yapınız ve bankaya gitmeden krediniz hesabınıza yatırılacaktır. İntenet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Kredi başvurunuz onaylandıktan hemen sonra krediniz hesabınıza yatırılmaktadır. Kredinizi düşük aldıysanız daha sonra bu fiyatı yükseltebilirsiniz. QNB Finansbank’ın SMS yolu ile başvuru aldığı anında kredi büyük ilgi görmeyi başardı. SMS ile kredinizin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi size verilecektir.