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QNB Finansabank ve Akbank’tan 33.000 TL kredi onayı veriliyor. Başvuru nasıl yapılır?

QNB Finansbank ve Akbank müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Başvuruda bulunan kişilere 33.000 TL kredi imkanı tanıyan bankalar, müşterilerine sevindiren haberi verdi. 33.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanmak için başvuruda bulunmak çok kolay. Ancak bu krediden yararlanabilmek için kredi notunuzun düşük olmaması gerekmektedir. QNB Finansbank ve Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır? 33.000 TL kredi onayı nasıl alınır? Tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

20 Ocak 2022 Perşembe 13:23
QNB Finansabank ve Akbank’tan 33.000 TL kredi onayı veriliyor. Başvuru nasıl yapılır?
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QNB Finansbank ve Akbank’tan 33.000 TL kredi!

QNB Finansbank ve Akbank’tan 33.000 TL kredi veriliyor. Bu bankalardan ihtiyaç kredi başvurusu yaparak 33.000 TL kredi onayı alınabiliyor. Bu onayı almak için, bankaların politikalarına uygun olunması yeterlidir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, 3 ay ertelemeli olarak krediden yararlanabilirler. Minimum 120 ve üzerinde kredi notu bulunan kişiler kredi imkanından faydalanabilirler. Kredi notu düşük olan kişiler ise, başvuru yaptıklarında olumsuz yanıt almaktadırlar. Bu bankalarda hesabı bulunanlar ve intenet bankacılığı şifresi bulunanlar, kredi alabilmek için banka şubesine gitmelidirler. 

QNB Finansbank kredi başvurusu 

Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, sonuçlarını SMS ile öğrenebilmektedirler. Cep telefonlarından TC Kimlik numarası mesaj olarak 5030’a gönderilmelidir. Atılan mesaj sonrasında sonuç size bildirilir. Kredi onayı çıkan kişiler, kredilerini anında kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra resmi intenet sitesine girerek başvuru yapılabilmektedir. 

Akbank kredi başvurusu 

Online olarak kredi, Akbank Direkt uygulaması üzerinden verilmektedir. Bankada hesabı olanlar 33 bin TL 36 ay vadeli krediyi Akbank şubelerinden elde edebilirler. Ayrıca SMS atarak kredi onayının olup olmadığı da öğrenilebilir. Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazıldıktan sonra 4425’e mesaj atılmalıdır. Kredi sonucunuz daha sonra size bildirilmektedir.


Son Güncelleme: 20.01.2022 13:23
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Anahtar Kelimeler:
AkbankQNB FinansbankKredi
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