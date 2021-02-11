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PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Şubat 2021

Gündemde büyük yankı uyandıran PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi ile ilgili olarak merak edilen 11 Şubat 2021 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 11 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

11 Şubat 2021 Perşembe 04:57
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Şubat 2021
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 04:57
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