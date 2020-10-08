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PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ekim 2020

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 8 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 21:49
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ekim 2020
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.


Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 08.10.2020 21:49
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