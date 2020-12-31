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PTT'den kefilsiz şartsız 80 bin TL kredi

PTT'den beklenen haber geldi. Habere göre düşük faiz oranıyla 80 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Şartlar ve detaylar haberimizde yer alıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 02:05
PTT'den kefilsiz şartsız 80 bin TL kredi
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PTT bankın kredi koşulları genişletildi. Bu kapsamda vatandaşa kefil ve şart istemeden 80 bin TL’ye kadar kredi verecek. Bu miktarın yanı sıra düşük faiz oranı da vatandaşı sevindirecek. Geçirdiğimiz bu günlerde maddi manevi zorluklar yaşıyoruz. PTT’den böyle bir imkanın sağlanması vatandaşı rahatlatacaktır.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz oranlarını açıklamıştı. Bunun üzerine bankalardan kredi paket güncelleme haberleri geldi. Bu paketlerden birini de PTT bank sağlıyor. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler PTT ihtiyaç kredisinin sağladığı avantajlardan yararlanabilir. PTT bu kredi kapsamında 80’ bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. 36 aylık bir vade ile bu imkan sağlanacak.

PTT’DEN EMEKLİYE KREDİ FIRSATI

Vatandaşlar için özel kampanyalar düzenleyen PTT, 80 bin TL’ye kadar kredi fırsatı sunuyor.

Bu kredi fırsatından yararlanmak için PTT şubelerine kimlik bilgileriniz ile giderek başvuruda bulunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 31.12.2020 02:05
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PttPTT80bintlkrediKefilsizkrediptt
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