PTT'den kefilsiz şartsız 80 bin TL kredi

PTT bankın kredi koşulları genişletildi. Bu kapsamda vatandaşa kefil ve şart istemeden 80 bin TL’ye kadar kredi verecek. Bu miktarın yanı sıra düşük faiz oranı da vatandaşı sevindirecek. Geçirdiğimiz bu günlerde maddi manevi zorluklar yaşıyoruz. PTT’den böyle bir imkanın sağlanması vatandaşı rahatlatacaktır.
PTT’DEN EMEKLİYE KREDİ FIRSATI
Vatandaşlar için özel kampanyalar düzenleyen PTT, 80 bin TL’ye kadar kredi fırsatı sunuyor.
Bu kredi fırsatından yararlanmak için PTT şubelerine kimlik bilgileriniz ile giderek başvuruda bulunabilirsiniz.
Son Güncelleme: 31.12.2020 02:05