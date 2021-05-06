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PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!

PTT tarafından kullanılmaya başlanan yenilik vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şubelere gitmeden kimlik kartı ile kredi kullanılabileceği açıklanırken vatandaşlar PTT'nin anlaşmalı olduğu bankaları ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:19
PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!
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Pandemi sürecinde vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken tam kapanma sürecinde bankalardan veya PTT’den kredi çekmek isteyen vatandaşların şubelere gitmemeleri için kimlikle evde kredi alabilme özelliği duyuruldu.

PTT tarafından yapılan açıklamalar ile şubelere gitmeden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar PTT ve anlaşmalı bankalar üzerinden sadece kimlik kartları ile kredi başvuruları yapabilecekler.

Aktifbank PTT SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT ile anlaşması olan Aktifbank SMS ile kredi desteği sağlamaktadır. Kredi başvurusu sonrasında anında aktarım yapılacağı açıklananlar arasında yerini alırken SMS ile Aktifbank kredisinden faydalanabilmek için Kredi yazarak boşluk bırakmalı ve T.C. kimlik numarası girildikten sonra mesajın 3050’ye gönderilmesi yeterli olacaktır.

Onaylanan kredi için adresinize gelen PTT personeli kredi detaylarını size aktardıktan sonra hesabınıza otomatik olarak kredi aktarımı yapılacaktır.

PTT N – Kolay kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT’nin bir diğer anlaşması olan N – Kolay kredi başvuruları için www.nkolaykredi.com.tr adresine girilmesi gerekmektedir. kredi başvurusu sayfa üzerinden sadece kimlik ile yapılabilmektedir.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:19
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PttAnlaşmalı BankaYenilikKimlik KartıKredi BaşvuruIşlemler
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