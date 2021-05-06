PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?

Pandemi sürecinde en fazla zarar gören kesim olan emekliler için yeni kampanyalar duyurulmaya başlandı. Son dakika yapılan açıklamalarda PTT ve bankaların emeklilere 100.000 TL kredi desteği sağlayacağı belirtildi.

PTT ve bankalardan emeklilere müjde

Emekli kredisi başvuru şartları nelerdir?

PTT başta olmak üzere ING, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halkbank emeklilere özel kredi vereceğini açıkladı. faiz oranları ve vade seçenekleri açıklanan kredi emekli vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Açıklanan emekli destek kredisi kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar 20, 30, 50 ve 100 bin TL’lik kredi kullanabilecekler. Emekli kredisi için aranan şartların başında kredi çekilmek istenen bankanın müşterisi olunması gerektiği yer alırken emekli maaş miktarı da açıklanan şartlar arasında yerini aldı.

Bankalar ne kadar emekli kredisi veriyor?

2021 yılında bankalar tarafından açıklanan emekli kredi miktarları;

Türkiye İş Bankası Emekli Kredisi, 100 bin TL

Garanti Bankası Emeklilere Özel Kredi, 100 bin TL

Vakıfbank Emeklilere Özel Kredi, 90 bin TL

Denizbank Emeklilik Kredisi, 55 bin TL

Aktif Bank PTT’den Emekliye Kredi, 50 bin TL

Şekerbank Emeklilere Özel Kredi, 50 bin TL

Ziraat Bankası Emekli Kredisi, 20 bin TL

ING Bank Emeklilere Kredi, 50 bin TL

Emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilerin bankalardan veya PTT’den almak istediği kredi için şubelere giderek bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. eğer kişi, kredi kullanmak istediği bankanın müşterisi değilse emekli maaşı taşıma işlemleri sonrasında promosyon ödemeleri de bankalar tarafından sağlanmaktadır.