PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?

Pandemi sürecinde en fazla zarar gören kesim olan emekliler için yeni kampanyalar duyurulmaya başlandı. Son dakika yapılan açıklamalarda PTT ve bankaların emeklilere 100.000 TL kredi desteği sağlayacağı belirtildi.
PTT ve bankalardan emeklilere müjde
Emekli kredisi başvuru şartları nelerdir?
Açıklanan emekli destek kredisi kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar 20, 30, 50 ve 100 bin TL’lik kredi kullanabilecekler. Emekli kredisi için aranan şartların başında kredi çekilmek istenen bankanın müşterisi olunması gerektiği yer alırken emekli maaş miktarı da açıklanan şartlar arasında yerini aldı.
Bankalar ne kadar emekli kredisi veriyor?
2021 yılında bankalar tarafından açıklanan emekli kredi miktarları;
- Türkiye İş Bankası Emekli Kredisi, 100 bin TL
- Garanti Bankası Emeklilere Özel Kredi, 100 bin TL
- Vakıfbank Emeklilere Özel Kredi, 90 bin TL
- Denizbank Emeklilik Kredisi, 55 bin TL
- Aktif Bank PTT’den Emekliye Kredi, 50 bin TL
- Şekerbank Emeklilere Özel Kredi, 50 bin TL
- Ziraat Bankası Emekli Kredisi, 20 bin TL
- ING Bank Emeklilere Kredi, 50 bin TL
Emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Emeklilerin bankalardan veya PTT’den almak istediği kredi için şubelere giderek bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. eğer kişi, kredi kullanmak istediği bankanın müşterisi değilse emekli maaşı taşıma işlemleri sonrasında promosyon ödemeleri de bankalar tarafından sağlanmaktadır.