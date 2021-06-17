PTT üzerinden Başvuru yapana 300-400 ve 600 TL veriliyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kere olacak şekilde doğum yapan kadınlara 1. Çocukları için 300 TL, 2. Çocukları için 400 TL, 3. Ve sonraki çocuklar içinde 600 TL doğum yardımı yapıyor.

Kamuda çalışan işçilere de sözleşmeleri gereğince, kurumlarından almış oldukları doğum yardım tutarıyla yukarı bölümde bahsettiğimiz tutarların arasında oluşan farklı ödeniyor. Ancak bu annelerin kurumdan almış oldukları ödemeleri daha fazlaysa bakanlıktan yardım alamazlar.

Doğum yardım parası başvurusu

Yardım için başvuru yapacaklar doğum yaptıktan sonra ilgili nüfus müdürlüğüne giderek Kimlik Paylaşım Sistemine çocuğun kaydını yaptırmalı. Kayıt işlemi sonrasında doğum yardımı başvuru dilekçesi eksik olmadan doldurulup imzalanmalı ve yardım alacak kişi bizzat iadeli taahhütlü postayla ya da kargoyla yapar. Kişiler başvurularını, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine yapmalı. Statüsü fark etmeden hizmet alımı yolu ile istihdam edilenler de dahil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumlara başvurularını yaparlar. Yurtdışında yaşamakta olanlar ise başvurularını Büyükelçilik ile Konsolosluklara yapar. Yurtdışında yaşayan ancak Türkiye’de bulunan kişiler istedikleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezi’ne giderek başvuru yapabilirler.

Doğum yardım parasından kimler faydalanabilir?

Doğum yardım parası ne zaman ve nereden ödenir?

Doğum parası yardımından, T.C vatandaşları ve Mavi Kartı olan vatandaşlar faydalanabiliyor. Başvuru yapmak için, anne ya da baba veya da her ikisi de T.C vatandaşı veya Mavi Kartlı olmalı. Söz konusu yardım 15.05.1015 tarihi ve bu tarihten sonra yapılmış olan canlı doğumlarda verilmektedir. Bu tarih öncesinde gerçekleşen doğumlar için yardım yapılmaz. Fakat, ödeme fiyatının esas çocuk sırası tespitinde, yani yeni doğmuş olan çocuğun ailenin kaçıncı çocuğu olduğu belirlenirken 15.05.2015 tarihi öncesinde doğan çocuklar da sayılmaktadır.

Doğum yardım paralarının ödemesi yapılan başvuru Doğum Yardımı Sistemine girilince, o ayı takip eden ayın içinde başvurusu kabul edilen kişileri PTT aracılığı ile yapılıyor.

Hamilelik döneminde doğum yardım parası başvuruları yapılıyor mu?

Doğum yardım parasına yalnızca canlı gerçekleşen doğumlar sonrasında başvuru yapılır. Bu yüzden canlı doğum yapmanız ve ikamet ettiğiniz bölgedeki nüfus müdürlüğünden çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi kaydını yaptırmanız gerekiyor.

Doğum yardım parası kaç kere yatıyor?

Doğum yardım parası bir kere yatar, yani bir seferlik yapılan bir yardımdır. 15.05.2015 tarihinden sonra doğmuş olan ya da doğacak olan çocuklar için bir seferlik ödeme yapılır. Doğum sonrasında bebek yaşıyor fakat anne vefat etmiş olursa, baba T.C vatandaşı ya da Mavi Kart sahibiyse ödeme babaya yapılır.