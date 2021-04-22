PTT Rapor parası yattı mı? Rapor parası sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası hesaplama

İş görmezlik raporunun sorgulanması iki yolla gerçekleşmektedir. E-Devlet uygulamasını kullanarak ya da PTT’den rapor sorgulaması yapabilirsiniz. En yakın PTT şubesine giderek sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yanınızda kimliğinizin olması yeterli olacaktır. Ayrıca ilgili yerlerin telefon numaralarıyla da bilgi alınabilmektedir.

İş görmezlik raporu kişinin raporlu olduğu gün sayısına göre hesaplanmaktadır. Hesaplama kişinin yatarak ya da ayakta tedavi olmasına göre değişmektedir. Yatarak tedavi gören kişilerin rapor parası hesaplanırken brüt ücretin yarısı dikkate alınmaktadır. Ayakta tedavi gören kişiler içinse brüt ücretin üçte ikisi oranına bakılmaktadır. Hesaplama yapılırken bazı işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler şu şekildedir;

Hesaplama yapılırken kişinin 3 aylık brüt maaş ücreti dikkate alınmaktadır.

3 aylık brüt maaş hesaplanırken 3 aylık prim günleri de hesaplanmaktadır. İki hesaplama ayrı ayrı toplanmaktadır. Hesaplanan rakamlar daha sonra birbirine bölünür. Elde edilen sayı rapor sayısı ile çarpılır. Son olarak belirlenen sayıdan iki gün çıkarılır.

Rapor parası şartları

Sigortalı olarak çalışan kişilerin işyerlerinde kaza geçirmesi halinde rapor parası almaya uygundur. Aynı zamanda çalışan kişilerin icra ettikleri mesleklerden dolayı hastalığa yakalanması halinde rapor parasını alabilecek koşulları sağlamış olur.

Çalışan kişilerin herhangi bir hastalık nedeniyle rapor alması halinde iş görmezlik ödemesi alması mümkündür. Rapor alan kişinin rapor süresinden 90 gün önce SSK primi ödenmiş olmalıdır. 90 günlük prim şartı meslek hastalıkları ve iş kazasında aranmaz.

Kadın çalışanlar için rapor parası almak için ayrı bir seçenek bulunuyor. Hamile olan kadın çalışanların doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan 8 hafta sonra rapor ödeneği almasına olanak sağlanıyor. Aynı zamanda kadın personeller için 90 gün prim şartı geçerlidir.

Rapor parası alma şartları

İş kazası ya da doğum yapan kadınlara ilk iki gün için ödeme yapılır fakat iş görmezlik raporu alan kişinin rapor süresinin ilk 2 günü ödeme alamaz. Kişinin rapor parası alması için prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.Bir daha çalışamayacağı kanıtlanan kişinin hakkında emeklilik kararı da verilebilmektedir.

İş görmezlik raporu

10 günlük raporların aynı doktor tarafından verilmiş olması gerekmektedir. 10 günden fazla olan raporlarda da aynı doktor tarafından verilmelidir. Çalışmakta olan kişiler 1 çalışma senesinde en fazla 40 gün rapor alabilmektedir. 40 günden fazla olacak kişilerin heyet raporu alması gerekmektedir. Rapor süresi en az 3 gün olmalıdır. Hastalık teşhisinin raporda olması gerekmektedir.

Doğum rapor parası

Doğum rapor parasını almak için şu şartlar yer almaktadır;

İzne ayrıldıktan sonra sigorta faaliyeti son bulmamalıdır.

Doğum izni alan kişilerin,doğum izni sırasında çalışmaması gerekmektedir.

Doğum raporu ücretinin alınması için kişinin doğum yapması gerekmektedir.