PTT kredisi özellikleri nelerdir? PTT emekli kredisinde güncel faiz oranları

PTT kredisi PTT tarafından emeklilere sağlanan bir ihtiyaç kredisidir. Düşük faiz oranlarına ve kolay geri ödeme seçeneklerine sahip olan bu kredi Türkiye’deki emeklilerin yakından ilgilendiği bir fırsattır. Emekli vatandaşların PTT tarafından verilen bu ihtiyaç kredisine başvurması için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Emekli vatandaşlarımızın başvuru sırasında sorun yaşamamaları ve rahat başvurmaları için PTT bu konuda bazı bankalarla anlaşmıştır. Emekliler için oluşturulan bu kredi Türkiye genelinde 6 adet banka tarafından verilmektedir.

PTT kredisi özellikleri nelerdir?

Emeklilere verilecek olan ihtiyaç kredisi düşük faiz ve kolay geri ödemelerle vatandaşı rahatlatmayı amaçlıyor. %1,98 oranında başlayan faizler ve 60 aya varan vade imkanlarıyla emekli kullanıcının kendi durumuna göre bir kredi fırsatı oluşturması sağlanıyor. Kredi alım durumunda verilecek faiz yüzdeleride alınıcak kredi miktarına göre değişebiliyor. Kredi alım miktarı arttıkça faiz oranları da düşüyor.

PTT emekli kredisinde güncel faiz yüzdeleri şu şekildedir:

3.000 ila 4.999 Türk Lirası arasında yapılıcak kredi alımlarında faiz yüzdesi %1,98’dir.

5.000 ila 9.999 Türk Lirası arasında yapılıcak kredi alımlarında faiz yüzdesi %1,65’dir.

10.000 ila 19.999 Türk Lirası arasında yapılıcak kredi alımlarında faiz yüzdesi %1,55’dir.

20.000 ila 55.000 Türk Lirası arasında yapılıcak kredi alımlarında faiz yüzdesi %1,49’dur.

PTT kredisi veren bankalar

PTT sadece kendi bünyesiyle sınırlı kalmayıp başka bankalarla anlaşma sağlayarak emekli vatandaşlara kredi başvuru sırasında kolaylık sağlamayı amaçlamıştır. Türkiye genelinde PTT kredi başvurusu yapabileceğiniz ve yatan krediden anında para çekebileceğiniz 6 adet banka bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

Aktif bank

Vakıfbank

Denizbank

Fibabanka

Burgan Bank

Şekerbank

PTT kredisi koşulları nelerdir?

PTT kredisine başvurabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz ya da bu şartlara sahip olmanız gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için karşılamanız gereken şartlar şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı konumunda olmak

18 – 80 yaş arasında olmak

Kredi kartı taksiti borcu olmamak

Düzenli bir gelir aldığını kanıtlamak

Aylık gelirinin yarısının PTT kredisinin bir taksitini ödeyebilecek olması

PTT maaş kullanıcısı veya PTT personeli olmak

Kredi tutarına uygun Hayat Sigortası olmak

PTT kredisi başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Verilen şartların hepsine uygun olan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile beraber PTT şubelerine ya da belirtilen bankalara gidip başvuruda bulunabilirler. PTT şubelerinden ya da anlaşmalı bankalarda başvuru formunu doldurduktan sonra ise başvurusu onaylanan emekli vatandaşlar gene PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredilerini alabilirler. 2019 yılından beri acil nakit ihtiyaçları için emekli vatandaşlara ihtiyaç kredisi sağlayan PTT bundan öncede birçok ihtiyaç kredisi desteğinde bulunmuştu. Bu verilen kredilerin ve yapılan kolaylıkların temel amacı ise faizsiz ihtiyaç kredilerini ortaya çıkarabilmek. Emekli vatandaşların nerdeyse hepsine maaşını PTT’den çekmek şartıyla faizsiz ihtiyaç kredisi veren PTT, emeklilere kefilsiz, şartsız ve teminatsız bir şekilde faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunmaya devam ediyor. Bu husus doğrultusunda emekli vatandaşların anlık nakit ihtiyacını karşılamaya çalışan PTT farklı bankalarla da bu konu üzerinde çalışıp vatandaşlara anında ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Yaptıkları başvuru hızlıca onaylanan vatandaşlar PTT şubesi ya da anlaşmalı bankalar üzerinden anında yatan ihtiyaç kredisi parasını alabiliyorlar.

PTT ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

KREDİ TUTARI 12 AY 24 AY 60 AY

1.250,00 TL 120,15 TL 68,11 TL 38,33 TL

5.000,00 TL 480,61 TL 272,45 TL 153,32 TL

10.000,00 TL 961,23 TL 544,90 TL 306,65 TL

20.000,00 TL 1.880,52 TL 1.046,43 TL 562,62 TL

30.000,00 TL 2.820,78 TL 1569,65 TL 843,92 TL

40.000,00 TL 3.761,05 TL 2.092,87 TL 1.125,23 TL

50.000,00 TL 4.701,31 TL 2.616,08 TL 1.406,54 TL

60.000,00 TL 5.641,57 TL 3.139,30 TL 1.687,85 TL

70.000,00 TL 6.581,83 TL 3.662,52 TL 1.969,15 TL

80.000,00 TL 7.522,09 TL 4.185,73 TL 2.250,46 TL

Faiz maliyet tablosu

Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet

10.000,00 TL 60 1,89% 306,65 TL 52,50 TL 31,2279%

Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet

20.000,00 TL 60 1,59% 562,62 TL 105,00 TL 25,7772%