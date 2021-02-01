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PTT ile milyonlarca kişiye 700 TL para yardımı ödemesi

Covid-19 salgını ile birlikte devlet destekli birçok yardım ile ihtiyaç sahiplerine el uzatıldı. Yapılan bu yardımlara bir tane daha eklendi. Bu yardım ise PTT’den ihtiyaç sahibi kişilere vermektedir. PTT milyonlarca kişiye 700 TL nakit para yardımı yapıyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:02
PTT ile milyonlarca kişiye 700 TL para yardımı ödemesi
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Ortaya çıkan Covid-19 salgını ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere birçok yardım yapıldı. Bu yardımlar gıda, sağlık barınma ve maddi anlamda para destekli yardımlar oldu. Şimdi de devlet destekli ihtiyaç sahibi kişilere PTT’den 700 TL yardım yapılacaktır. PTT destekli verilen bu yardımı alabilmek için bazı şartları tamamlıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• 65 yaşından büyük olmak
• Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bir sosyal güvenceye sahip olmamak (4A – SSK – 4B – Bağkur – 4C – Emekli Sandığı)
• Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan dul, yetim maaşı benzeri bir aylık almıyor olmak
• Sosyal Güvenlik Kurumu’na kişi adına kısa ya da uzun vadesi sigorta prim ödemesi yapılmamış olması
• Herhangi bir işte çalışmıyor olmak
• Düzenli bir gelirin olmaması
• Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (en az 701 TL) 
Saymış olduğumuz bu şartları karşılıyorsanız Kaymakamlık üzerinden muhtaç belgesi alıp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. 
 

PTT’den 700 TL 65 yaş aylığı başvurusu nasıl gerçekleşir?

 
Verilen bu yardımdan faydalanmak istiyorsanız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek kimlik kartınız veya TC kimlik numaranız ile işlem yapabilirsiniz. Eğer 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi gidemeyecek bir durumda ise mahkeme tarafından verilen, vasilik yapan kişi tarafından da başvuru işlemi gerçekleşebilir. Başvuru işlemleri defterdarlık veya mal müdürlüklerine iletilerek işleme alınmaktadır. Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonucu başvuru sahipleri devletten 700 TL yardım almaya hak kazanır. 
 

PTT’den verilen 700 TL nereden alınır?

Devlet destekli bu yardımı almak için başvuruda bulunmuş kişilerin değerlendirilmesi olumlu sonuçlandığı takdirde bölgelerinde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden 700 TL 65 yaş aylığını alabilirler. Eğer bulundukları yerde Ziraat Bankası yok ise PTT şubelerinden nüfus cüzdanı ile birlikte kısa bir süre içerisinde 700 TL verilen yardımı alabilirler.


Son Güncelleme: 01.02.2021 22:02
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