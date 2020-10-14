PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları

PTT aracılığı ile kredi çekerken PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalardan kredi sağlanabilmektedir. Vakıfbank, Denizbank, TEB, ING Bank, Burgan Bank ve Aktif Bank PTT ile anlaşmalı olup bu bankalar ihtiyaç kredisi vermektedir.

PTT İle Anlaşmalı Bankalardan Kredi Çekmenin Şartları

Kredi kullanmak isteyen kişinin engel durumu bulunmaması,

85 yaşından küçük olması gerekmektedir.

PTT’den maaş alan kişiler için ise uygun imkanlar bulunmaktadır.

PTT’den sağlanan kredinin limitleri farklılıklar göstermektedir. Bankaların PTT ihtiyaç kredisi limitleri ise şöyle: