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PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları

PTT anlaşmalı olduğu bankalardan uygun faiz oranı ve vadelerle kredi imkanı sağlamaktadır. PTT ile anlaşmalı bankalardan kredi çekmek isteyen kişilerde bazı koşullar aranmaktadır.

14 Ekim 2020 Çarşamba 01:11
PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları
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PTT aracılığı ile kredi çekerken PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalardan kredi sağlanabilmektedir. Vakıfbank, Denizbank, TEB, ING Bank, Burgan Bank ve Aktif Bank PTT ile anlaşmalı olup bu bankalar ihtiyaç kredisi vermektedir.

PTT İle Anlaşmalı Bankalardan Kredi Çekmenin Şartları

Kredi kullanmak isteyen kişinin engel durumu bulunmaması,


85 yaşından küçük olması gerekmektedir.

PTT’den maaş alan kişiler için ise uygun imkanlar bulunmaktadır.

PTT’den sağlanan kredinin limitleri farklılıklar göstermektedir.  Bankaların PTT ihtiyaç kredisi limitleri ise şöyle:

  • Vakıfbank 20.000 TL
  • Denizbank 36.000 TL
  • TEB  40.000 TL
  • ING Bank 45.000 TL
  • Burgan Bank 55.000 TL
  • Aktif Bank 30.000 TL

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
#ptt#banka
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