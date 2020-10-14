PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları

PTT aracılığı ile kredi çekerken PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalardan kredi sağlanabilmektedir. Vakıfbank, Denizbank, TEB, ING Bank, Burgan Bank ve Aktif Bank PTT ile anlaşmalı olup bu bankalar ihtiyaç kredisi vermektedir.
PTT İle Anlaşmalı Bankalardan Kredi Çekmenin Şartları
Kredi kullanmak isteyen kişinin engel durumu bulunmaması,
PTT’den maaş alan kişiler için ise uygun imkanlar bulunmaktadır.
PTT’den sağlanan kredinin limitleri farklılıklar göstermektedir. Bankaların PTT ihtiyaç kredisi limitleri ise şöyle:
- Vakıfbank 20.000 TL
- Denizbank 36.000 TL
- TEB 40.000 TL
- ING Bank 45.000 TL
- Burgan Bank 55.000 TL
- Aktif Bank 30.000 TL
Son Güncelleme: 14.10.2020 01:11