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Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu

Ülkemizde bir çok alanda çalşmaları bulunan PTT müşterilerine Şubat 2021 tarihinde kredi kampanyasını duyurdu.30.000 tl'ye kadar 1.99 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi seçeneği ile tüm türkiyedeki şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:09
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
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23 Ekim 1840 yılında kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü(PTT) ülkemizin devlete ait bir posta örgütüdür.PTT posta,bankacılık ,lojistik gibi bir çok alanda insanlara hizmet vermektedir.

Yeni yaptığı açıklama ile kredi kampanyasını duyurdu.PTT şubeleri tarafından alınan başvuru ile müşterilerine uygun faiz oranı,esnek ödeme ve vade süresi sunmaktadır.

PTT İhtiyaç kredisi nedir?

2021 Şubat ayında duyurduğu kredi indirimi ile  PTT sadece şubelerinden başvuru alıyor daha sonra anlaşma yaptığı bankalara yönlendirerek kredi alımını sağlıyor.

Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir?

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler için bir limit bulunmaktadır.Kredi başvurusunu alırken müşterilerinin aylık gelirlerine ve kredi puanlarına bakılmaktadır.Geri ödeme ve eşit taksit özellikleri bulunuyor.Vade farkı bulunmayan kredide faiz oranı 1.99 olarak açıklanmıştır.Acil nakit ihtiyacına sahip olan kimseler 30.000 tl’ye kadar 36 ay vade seçeneği ile kredi çekebilir.

PTT İhtiyaç kredisi ödeme tablosu

PTT müşterilerine 12 aydan 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor.Önek kredi ve faiz hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.

1.000 TL önek kredi hesaplaması

1.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 96,83 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.161,92 TL olarak hesaplanıyor.

1.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 55,22 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.325,42 TL olarak hesaplanıyor.

1.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 41,72 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.501,82 TL olarak hesaplanıyor.

5.000 TL önek kredi hesaplaması

5.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 484,14 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 5.809,63 TL olarak hesaplanıyor.

5.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 276,12 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 6.626,86 TL olarak hesaplanıyor.

5.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 208,59 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 7.509,50 TL olarak hesaplanıyor.

10.000 TL önek kredi hesaplaması

10.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 968,27 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 11.619,23 TL olarak hesaplanıyor.

 

10.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 552,23 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 13.253,63 TL olarak hesaplanıyor.

10.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 417,19 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 15.018,71 TL olarak hesaplanıyor.

20.000 TL önek kredi hesaplaması

20.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 1.936,54 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 23.238,58 TL olarak hesaplanıyor.

20.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 1.104,47 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 26.507,24 TL olarak hesaplanıyor.

20.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 834,38 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 30.037,48 TL olarak hesaplanıyor.

30.000 TL önek kredi hesaplaması

30.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 2.904,82 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 34.857,78 TL olarak hesaplanıyor.

30.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 1.656,70 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 39.760,80 TL olarak hesaplanıyor.

30.000 TL tutarında PTT ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.99; aylık taksit tutarı 1.251,56 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 45.056,33 TL olarak hesaplanıyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:09
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KrediPtt
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