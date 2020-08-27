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PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu

Ülkemizdeki milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren PTT kredisi duyuruldu! Kredi kapsamında gerekli koşulları sağlayanlara büyük kolaylık sağlanacak. Kredi bünyesinde düşük faiz oranı ve esnek ödeme koşulları olduğu öne sürüldü..

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:38
PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu
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Ülkemizdeki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konulardan biri de nakit ihtiyaçları için kredi paketleridir. PTT üzerinden emeklilere özel olarak verilen ihtiyaç kredileri bulunmaktadır. Bu kredilere başvuruda bulunabilmek için belirlenmiş bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde PTT kredisi veren 6 banka bulunmaktadır. Koşullara uyum sağlayanlar bu 6 banka üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

PTT üzerinden verilen kredi kampanyası bünyesinde kullanılan faiz oranları çekilecek olan kredinin miktarına göre değişmektedir. Aşağıdaki kısımda PTT Emekli Kredisi kapsamında güncel faiz oranları yer almaktadır.

  • 3.000 TL ile 4.999 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,98’dir.
  • 5.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,65’tir.
  • 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,55’dir.
  • 20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,49’dur.

PTT Kredisi Veren Bankalar

  • Aktif bank
  • Vakıfbank
  • Denizbank
  • Fibabanka
  • Burgan Bank
  • Şekerbank

PTT Kredisinden Faydalanabilmek için Sağlanması Gereken Koşullar

  • T.C. vatandaşı konumunda olmak
  • 18 – 80 yaş arasında olmak
  • Kredi kartı taksiti borcu olmamak
  • Düzenli bir gelir aldığını kanıtlamak
  • Aylık gelirinin yarısının PTT kredisinin bir taksitini ödeyebilecek olması
  • PTT maaş kullanıcısı veya PTT personeli olmak
  • Kredi tutarına uygun Hayat Sigortası olmak

PTT Kredisi Gereken Belgeler


Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan koşulların vatandaşlar tarafından sağlanması halinde PTT kredisi için başvuruda bulunabilmektedirler. Öncelikle kişilerin PTT şubelerine gitmeleri ve ilgili formu doldurmaları gerekmektedir. Sonrasında başvurusu kabul edilen kişiler belirtilen 6 banka üzerinden krediyi çekebileceklerdir. Emeklilere özel olarak hazırlanan bu kredi paketi kapsamında düşük faiz oranları ile kredi çekilmesi mümkün hale geliyor.

PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu

Kredi miktarı 12 ay 24 ay 60 ay

  • 1.250,00 TL 120,15 TL 68,11 TL 38,33 TL
  • 5.000,00 TL 480,61 TL 272,45 TL 153,32 TL
  • 10.000,00 TL 961,23 TL 544,90 TL 306,65 TL
  • 20.000,00 TL 1.880,52 TL 1.046,43 TL 562,62 TL
  • 30.000,00 TL 2.820,78 TL 1569,65 TL 843,92 TL
  • 40.000,00 TL 3.761,05 TL 2.092,87 TL 1.125,23 TL
  • 50.000,00 TL 4.701,31 TL 2.616,08 TL 1.406,54 TL
  • 60.000,00 TL 5.641,57 TL 3.139,30 TL 1.687,85 TL
  • 70.000,00 TL 6.581,83 TL 3.662,52 TL 1.969,15 TL
  • 80.000,00 TL 7.522,09 TL 4.185,73 TL 2.250,46 TL

Faiz Maliyet Tablosu

    Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet

  • 10.000,00 TL 60 1,89% 306,65 TL 52,50 TL 31,2279%

    Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet

  • 20.000,00 TL 60 1,59% 562,62 TL 105,00 TL 25,7772%


Son Güncelleme: 27.08.2020 15:38
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