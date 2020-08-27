Ülkemizdeki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konulardan biri de nakit ihtiyaçları için kredi paketleridir. PTT üzerinden emeklilere özel olarak verilen ihtiyaç kredileri bulunmaktadır. Bu kredilere başvuruda bulunabilmek için belirlenmiş bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde PTT kredisi veren 6 banka bulunmaktadır. Koşullara uyum sağlayanlar bu 6 banka üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

PTT üzerinden verilen kredi kampanyası bünyesinde kullanılan faiz oranları çekilecek olan kredinin miktarına göre değişmektedir. Aşağıdaki kısımda PTT Emekli Kredisi kapsamında güncel faiz oranları yer almaktadır.

3.000 TL ile 4.999 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,98’dir.

5.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,65’tir.

10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,55’dir.

20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz yüzdeleri tüm vadelerde %1,49’dur.

PTT Kredisi Veren Bankalar

Aktif bank

Vakıfbank

Denizbank

Fibabanka

Burgan Bank

Şekerbank

PTT Kredisinden Faydalanabilmek için Sağlanması Gereken Koşullar

T.C. vatandaşı konumunda olmak

18 – 80 yaş arasında olmak

Kredi kartı taksiti borcu olmamak

Düzenli bir gelir aldığını kanıtlamak

Aylık gelirinin yarısının PTT kredisinin bir taksitini ödeyebilecek olması

PTT maaş kullanıcısı veya PTT personeli olmak

Kredi tutarına uygun Hayat Sigortası olmak

PTT Kredisi Gereken Belgeler

PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan koşulların vatandaşlar tarafından sağlanması halinde PTT kredisi için başvuruda bulunabilmektedirler. Öncelikle kişilerin PTT şubelerine gitmeleri ve ilgili formu doldurmaları gerekmektedir. Sonrasında başvurusu kabul edilen kişiler belirtilen 6 banka üzerinden krediyi çekebileceklerdir. Emeklilere özel olarak hazırlanan bu kredi paketi kapsamında düşük faiz oranları ile kredi çekilmesi mümkün hale geliyor.

Kredi miktarı 12 ay 24 ay 60 ay

1.250,00 TL 120,15 TL 68,11 TL 38,33 TL

5.000,00 TL 480,61 TL 272,45 TL 153,32 TL

10.000,00 TL 961,23 TL 544,90 TL 306,65 TL

20.000,00 TL 1.880,52 TL 1.046,43 TL 562,62 TL

30.000,00 TL 2.820,78 TL 1569,65 TL 843,92 TL

40.000,00 TL 3.761,05 TL 2.092,87 TL 1.125,23 TL

50.000,00 TL 4.701,31 TL 2.616,08 TL 1.406,54 TL

60.000,00 TL 5.641,57 TL 3.139,30 TL 1.687,85 TL

70.000,00 TL 6.581,83 TL 3.662,52 TL 1.969,15 TL

80.000,00 TL 7.522,09 TL 4.185,73 TL 2.250,46 TL

Faiz Maliyet Tablosu

Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet

10.000,00 TL 60 1,89% 306,65 TL 52,50 TL 31,2279%

Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet