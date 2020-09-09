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PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Düşük faiz oranıyla vatandaşa kredi sunan PTT'ye ilgi oldukça yoğun! Bu durumda PTT ihtiyaç kredisi nasıl alınır? alınan kredinin faiz oranları ne durumda? PTT'den kredi alabilmek için aranan koşullar nelerdir? Soruları çokça sorulmaya başlandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:10
PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
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PTT İhtiyaç Kredisi

PTT tüketici kredilerinin bu yıl hızlı bir tüketim artışı yaşadığını söylemiştik. Düşük faiz oranları ve sağladığı avantajlar ile PTT ihtiyaç kredileri, büyük bir pazar payı olan 5 farklı banka tarafından verilmektedir.

PTT İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

PTT'den gerekli krediyi alabilmek için PTT'den emekli maaşı almanız gerekir. Ne yazık ki PTT'den emekli maaşı almazsanız bu kredilerden yararlanamayacaksınız. PTT'den emekli maaşı almıyorsanız, 5 farklı bankadan herhangi birine gelir belgelerinizi ibraz ederek kredi alabilmektesiniz.

PTT İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

PTT doğrudan kredi sağlamaz. Bir aracı banka aracılığıyla PTT kredisi alırsınız. Transfer koşullarıyla karşılaştırıldığında, bu bankaların sunduğu faiz oranları, geleneksel kredilerden bir nebze daha düşüktür. Özellikle PTT'den emekli maaşı alırsanız, çok uygun faiz oranları olacağı için emin olabilirsiniz.

PTT İhtiyaç Kredisi Koşulları


PTT tüketici kredilerinin birçok koşulu vardır. Bu koşullar PTT'den emekli maaşı alanlar ve PTT'den maaş almayanlar için oluşturulan iki farklı branşta ele alınmaktadır.

Emekli Maaşını PTT’den Alanlar İçin Şartlar

Her kredi ürünü gibi, ilk şart kesinlikle kredi notudur. Kredi notunuz uygun bir seviyede olmalıdır. Kredi başvurusu için üst yaş sınırı 84'dür. 84 yaşında bile olsanız 84 yaşından önce PTT ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Kazandığınız kredi miktarı, aylık ödemenin %50'sinden az olmamalıdır. Sonuç olarak, aylık 2.000 liralık emekli maaşı alırsanız, ayda 1.000 liraya kadar geri ödeme yapabilirsiniz.

Maaşını PTT’den Almayanlar İçin Şartlar

PTT'den ücret almayanlar için bazı koşullar oluşturuldu. Alt sınır 18 yıl, üst sınır 84 yıldır, bu da PTT'den emekli maaşı alma üst sınırı ile aynıdır. Gelir belgesi Yeterli kredi notu Aylık gelirin %50'sini taksitle ödeyebilmelidir.

PTT Tüketici Kredisi Faiz Oranı

PTT tüketici kredisi faiz oranlarının piyasa koşullarına göre belirlendiğini daha önce söylemiştik. Kredi hesaplama sitesinden güncel faiz oranını kontrol edebilirsiniz. Faiz oranları neredeyse her hafta değişiyor.



Son Güncelleme: 09.09.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
PttIhtiyaç Kredisi
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