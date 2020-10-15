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PTT hesap bakiyesini öğrenme yolları nelerdir?

PTT üzerinde mevcut bir hesabınız var ise hesabınızda bulunan bakiyeyi nasıl öğrenebilirsiniz? Hangi yollarla öğrenilebilmektedir? hesap bakiyesini nasıl öğrenildiği? Hesap bakiyesini nasıl kontrol edileceğini? Haberin içeriğinde hesap bakiyesini sorgulama yöntemlerini detaylı bir şekilde ele aldık.

15 Ekim 2020 Perşembe 11:01
PTT hesap bakiyesini öğrenme yolları nelerdir?
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PTT Hesap Bakiyesi Öğrenme

PTT hesabı bakiyesi, PTT'de posta çeki hesabı olan kullanıcıların hesabındaki para miktarını ifade eden bir ifadedir. Diğer banka hesaplarında olduğu gibi PTT hesaplarında da bu bakiye ile alışveriş yapabilir, herkese EFT veya havale yoluyla para gönderebilirsiniz. O halde PTT posta kontrol hesabı sorgularını nasıl ele almalıyız? Hesabımdaki kalan parayı nerede ve nasıl kontrol edebilirim?

PTT Hesap Bakiyesi Nasıl Kontrol Edilir?

PTT şubesine herkes giderek posta çeki açabilir. Bu, PTT kullanıcıları için özel olarak açılan bir hesabın genel adıdır. Posta çeki hesabı açan kullanıcılar, PTT şubelerinden başvurarak da PTT kartı alabilirler. Bu kart ile ATM'lerden işlem yapabilirler.

Bunlar, PTT hesapları ve kart konuları hakkında herkesin bilmesi gereken detaylar olduğu için size hatırlatmak istiyoruz. Şimdi PTT hesap özetinin nasıl ve nerede görüntüleneceğini görelim ve altenatifleri listeleyelim.


 PTT hesabı sorgusu:

  • PTT kart ile ATM’lerden,
  • PTT şubelerinden,
  • PTT çağrı merkezi üzerinden,
  • PTT intenet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir. 

ATM'den PTT Kart Bakiyesi Nasıl Kontrol Edilir?

Daha önce de söylediğimiz gibi, PTT kartları insanların posta çeki hesaplarına bağlı ürünlerdir. Aslında bildiğimiz banka banka kartından hiçbir farkı yoktur. Bu kart ile bakiye sorgulama, para çekme, para yatırma, fatura ödeme, alışveriş, havale gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi PTT hesabının ATM'den nasıl görüntüleneceğinden bahsedelim:

  • Size en yakın PTTmatik üzerinden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz.
  • Bu aşamada tek yapmanız gereken kartı ATM'ye koymak ve istediğiniz şifreyi girmek. Şifreyi unutursanız veya bilmiyorsanız, 444 1 788 ALO PTT'yi arayarak yeni bir şifre alabilirsiniz.
  • Şifreyi girdikten sonra ATM ekranındaki menüden "Hesap İşlemi" ni seçerek bakiyenizi kontrol edebilirsiniz.
  • Tüm ATM'ler PTT kartları kullanır. Ancak herkesin dengeyi görme hakkı yoktur. Bakiyenizi sadece Ziraat, Denizbank, Halkbank ve Vakıfbank ATM'lerinden kontrol edebilirsiniz.

PTT Kart Hesabının Bakiyesini Şubeden Nasıl Öğrenebilirim?

PTT şubeleri üzerinden hesap işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ise:

  • Önce herhangi bir PTT şubesine gidin. Size en yakın PTT şubesinin adres bilgilerini almak için bu bölümün sonunda verilen bağlantıyı kullanabilirsiniz.,
  • Şubeye gittiğinizde tek yapmanız gereken veznedara hesap bakiyesini kontrol etmek istediğinizi söylemektir.
  • Talepte bulunduğunuzda, veznedar gerekli önlemleri alarak sizi bilgilendirecektir.
  • Elbette bu aşamada kimliğinizi göstermeniz gerekecek. Yanınızda PTT kartı taşımanız da faydalıdır. Dönerken kolaylık sağlayabilir.

PTT Müşteri Hizmetleri Aracılığıyla PTT Kart Bakiyesi Nasıl Öğrenilir?

Bu aynı zamanda çok basit bir yöntemdir. Ancak çağrı merkezi konularına geçmeden önce bir noktaya değinelim. Bazı yerlerde, PTT kart bakiyesini SMS yoluyla kontrol etmek için bazı bilgiler de kullanılabilir. Ancak bu bilgi yanlıştır. Yani SMS ile hesap sorgulama yapılamaz. Ancak bir çağrı merkezi kullanılabilir. Aşağıdaki gibi:

  • Herhangi bir operatörden 444 1 788 ALO PTT hattını aramanız gerekir.
  • Operatöre bağlandıktan sonra, 1'e basın, ardından hesap işlemleri menüsüne geçmek için 2'ye basın.
  • Bir müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek hesabınızda ne kadar para olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. Elbette bu aşamada müşteri temsilcisi sizden kimlik doğrulama için bazı bilgiler vermenizi ve şifrenin telefonunuza gönderilmesini isteyecektir. Bu bilgi ve şifre paylaşıldıktan sonra işlem tamamlanabilir.

PTT Kart Hesap Bakiyesi Online Bankacılık İle Nasıl Kontrol Edilir?

Elbette, hesap bakiyesini kontrol etmenin en pratik yolu çevrimiçi bankacılıktır. PTT online işlem menüsünü kullanarak tüm hesap işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamada izlenecek adımlar şu şekildedir:

  • PTT İntenet Bankacılığı giriş sayfasını ziyaret edin.
  • Giriş ekranında iki seçenek göreceksiniz. Bunlardan biri "Müşteri Numarası", diğeri "TC Kimlik Numarası" dır. Bu seçeneklerden birine tıklayın.
  • Açılan ekranda gerekli numara ve şifreyi (IPC şifresi) girin. PTT Bank giriş işlemini tamamladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda hesap bilgileriniz belirecektir.
  • Göremiyorsanız sol menüden "Hesap İşlemleri" sekmesini seçebilirsiniz. Hesap bilgileriniz görüntülenecektir. Burada hesap bakiyenizi ve hesap hareketlerinizi görüntüleyebilir ve yapmak istediğiniz işlemlerin makbuzlarını alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 15.10.2020 11:01
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Anahtar Kelimeler:
PttHesap BakiyesiSorgulama
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