PTT her başvurana 600 TL yardım veriyor

Koronavirüs en çok ekonomiye darbe indirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu küresel salgın, maddi durumu iyi olmayan aileleri derinden etkiledi. Bundan dolayı PTT, ihtiyaç sahibi ailelere tam 1 yıl boyunca 600 TL maddi destekte bulunacak. Devletimiz kurumları vasıtasıyla toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor. Bu kapsamda PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1 yıl boyunca her ay 600 TL yardım verecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız PTT 1 yıl boyunca 600 TL ödemeyi merak ediyor.

PTT’den Başvuranlara 600 TL Para Yardımı

Toplumun her kesimine koronavirüs pandemisinde maddi destekte bulunan devletimiz bu kez PTT üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere 600 TL maddi destekte bulunacak. PTT’ye başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere 1 yıl boyunca her ay 600 TL ödeme yapılacak. Ancak bu yardımın belli şartları vardır. Sadece çocuk sahibi olan ailelere verilecek olan bu yardım, doğum yardımı olarak geçiyor. 3 çocuk ve üstü çocuk sahibi olan ailelere verilecektir.

PTT 600 TL Doğum Yardımı

Bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız2015 sonrasında dünyaya gelmiş olan 3 tane veya daha üstü bir sayıda çocuk sahibi olmanız gerekmektedir. Yani başvuru yapacaksanız 2015 yılından sonra doğmuş 3 tane çocuğunuzun olması gerekmektedir. Eğer 3 çocuktan daha az sayıda çocuğunuz varsa çocuk başına 200 TL verilmektedir. Yani tek çocuğu olanlara 200 TL, iki çocuğu olanlara da 400 TL para verilecektir. Bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız şu şartları taşımanız gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmanız gerekmektedir.

15 Mayısıs 2015 tarihinden sonra çocuk doğurmuş olmanız gerekmektedir.

Doğumlarda çocukların sağ ve canlı olması gerekmektedir.

Mavi kart sahibi olmanız gerekmektedir.

Evrak olarak size verilecek başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir

Ayrıca hastanenizden doğum belgesi almanız gerekiyor.

Nüfus Müdürlüklerinden de ikamet belgesi almanız gerekmektedir.

PTT 600 TL Doğum Yardımı Başvurusu

PTT 600 TL Doğum Yardımı Ne Zaman Başlar?

Bu yardıma başvuruda bulunmak için yukarıda belirtilen tüm şartlara uymanız gerekmektedir. İlgili hastanelerden doğum belgesi alarak, ikamet ettiğiniz yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sırasında sizden birtakım belgeler istenecektir. Bunlar hastaneden alacağınız doğum belgesi, başvuru formu ve ikamet belgesidir.

İhtiyaç sahibi aileler, PTT 600 TL doğum yardımının ne zaman başlayacağını merak etmektedir. Başvurudan sonra en geç 90 gün içerisinde olumlu veya olumsuz geri dönüş alırsınız. Olumlu geri dönüş alan kişiler, kimlik kartlarıyla birlikte en yakın PTT şubesine giderek 600 TL doğum yardımı almaya hak kazanabilirler. Ödemeler çocuğun annesi adına açılan hesaba yatırılır.

PTT 600 TL Doğum Yardımı Sorgulama

PTT üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 600 TL doğum yardımının sonucu öğrenmek için e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Bu yardıma başvurusunu gerçekleştirenlerin sonucu öğrenmek için e-devlet sistemine girerek arama kısmına “Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama” yazmaları gerekmektedir. Burada başvuru sonucunuzun olumsuz ya da olumlu olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenme şansınız vardır.

PTT 600 TL Doğum Yardımı Ne Zaman Alınır?

PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1 yıl boyunca her ay 600 TL yardımının ne zaman alınacağını merak eden vatandaşlarımız, intenet üzerinden araştırmalarını sürdürürken yardımın ne zaman alınacağı da belli oldu. Bu haberimizde 600 TL yardımın ne zaman alınacağını açıklıyoruz.

Gerekli evrakları ve gerekli şartları tamamladıktan sonra PTT’ye başvuruda bulunup 600 TL doğum yardımı almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi aileler, başvurularının olumlu sonuçlanması halinde kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesine giderek bu yardımı hemen alabilirler. Bu yardımı ayın hangi günü aldıysanız her ay yine o gün içerisinde hesabınıza yatırılacaktır. Koronavirüs pandemisinde ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekte bulunmak amacıyla hayata geçirilen bu doğum yardımı, tam bir yıl boyunca her ay düzenli olarak çocuğu doğurmuş olan annenin hesabına yatırılmaktadır. Paranız yattığında hemen paranızı çekerek gerekli ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanma hakkına sahip olursunuz. Bu para sayesinde pandemi sürecinde yaralarınızı bir nebze de olsa sararak ekonomik sorunlarınızı az da olsa hafifletebilirsiniz.

Bu yardımlar devlet kapsamında verilmektedir. Özellikle son yıllarda ekonomik olarak sorunlar yaşanmaktadır. Devletimiz bunu bildiğinden özellikle çocuk sahibi olan ailelere yardımda bulunmaktadır. Bu yardımların amacı, bakıma muhtaç çocuğu olan ailelere pandemi döneminde yardımcı olmaktır.

Pandemi sürecinde sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, esnafa ve toplumun birbirinden farklı birçok kesimine maddi anlamda birçok destek verilmiştir. Bu destekler sayesinde bu zorlu salgın sürecinden büyük sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın ayakta kalması sağlanmıştır. Sağlıktan sonra en çok ekonomiye zarar veren bu küresel zorlu salgının bir an önce ortadan yok olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.