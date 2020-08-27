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PTT engelli kredisi nasıl alınır? 2020 PTT engelli ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve özellikleri

PTT ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ''2020 PTT engelli kredisi nasıl alınır ve şartları nelerdir?'' sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. İşte 2020 PTT engelli kredisi için takip etmeniz gereken adımlar.

27 Ağustos 2020 Perşembe 06:03
PTT engelli kredisi nasıl alınır? 2020 PTT engelli ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve özellikleri
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PTT tarafından engelli kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar şubelerden başvuru yapabiliyorlar. PTT engelli kredileri 5 banka ile yapılan anlaşmalar sonucunda yapılıyor. Buna göre;

ING Bank,

TEB,

Denizbank,

Aktifbank,

Burgan Bank tarafından engelli kredisi verilebiliyor.

PTT’nin engelli kredisinden yararlanabilmek için 2022 engelli aylığının alınması gerekiyor. Engelli maaşını PTT’den alan vatandaşlara engelli kredisi başvuru yapabilme hakkı tanınıyor.

PTT engelli kredisi özellikleri

Bankaların sağladığı engelli kredilerinde yaş sınırı 65 olurken, PTT engelli kredisi başvuruların üst sınır 84 olmaktadır. PTT engelli kredileri yalnızca engelli maaşıyla alınabiliyor.

5 banka üzerinden PTT engelli kredileri başvuruları yapılıyor. Kredinin ödeme ayrıntıları başvuru sahibi talebine göre tespit ediliyor.

Engelli kredilerinde üst limit 60 bin TL olarak tespit edilmektedir. Kredi geri ödemelerinde 60 aya varan vade planlaması istenebiliyor. Bankanın tespit ettiği engelli ihtiyaç kredisi uzun vadede yüksek meblağlardaki tutarlarda belirlenebiliyor.

PTT engelli kredisi başvuru şartları

Başvuruda bulunan engelli vatandaşların 18 – 84 yaş aralığında olması,

2022 engelli maaşı alınması,

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan engelli raporu olması,

Başvuru sahibinin kredi notunun iyi olması,

Engelli maaş ödemelerinin PTT’den alınması,

Başvuru sahibinin kara listede bulunmaması,

Aylık taksit ödemesinin maaş limitinin yarısından daha fazla olmaması,

Engelli raporunun yüzde 40 veya daha yüksek olması gerekir.

PTT engelli kredisi başvuru belgeleri nelerdir?

PTT engelli kredisi başvurularında;


Başvuru sahibinin kimliği,

2022 engelli rapor öneği,

Engelli kimlik kartı,

Kredi başvuru dilekçesi,

Gelir belgesi,

Gayrimenkul fotokopisi,

Teminat gösterilecek malvarlığı fotokopisi,

Gayrimenkul kullanım izin belgesi gerekmektedir.

PTT engelli kredi başvuruları nasıl sorgulanır?

PTT engelli kredisi başvuruları için talep edilen evraklarla şubelere gitmeniz gerekmektedir.

Başvuru sorgulamaları ise https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx adresinden yapılabilmektedir. Adrese giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümdeki ‘İntenet Bankacılığı’ sekmesine tıklayıp intenet şubesi giriş sistemine erişim sağlayın.

Açılan ekrana müşteri numaranızı ve intenet bankacılığı şifrenizi giriş yapın.

Bilgileri doldurduktan sonra engelli kredi başvuru sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

PTT engelli kredisi limitleri nasıl tespit edilir?

Engelli kredilerindeki limit, engelli maaş tutarına bağlı olarak hesaplanır. Kredi aylık ödemeleri, engelli maaşının yarısına denk gelmek suretiyle tespit edilir. Hesaplamalarda kredi tutarı ve aylık gelir değerlendirilmektedir. Kredilerde tespit edilen aylık faiz tutarına bağlı olarak kredi limiti artırılır veya azaltılır. Yüksek faiz oranları talep etmekte olan bankalara daha düşük meblağlarda engelli kredisi için başvuru yapılabilmektedir. Engelli kredilerindeki hesaplamalarda çalışma şartı, emeklilik, aylık gelir durumu gibi faktörler önemli olmaktadır.

Hangi, bankalar engelli kredilerinde ne kadar faiz uygular?

PTT anlaşması bulunan bankaların engelli kredilerindeki faiz oranları;

Aktifbank yüzde 1.89,

ING Bank yüzde 0.79,

TEB yüzde 1.28,

Denizbank yüzde 1.24,

Burganbank yüzde 1.99 faiz uygulamaktadır.

Belirtilmiş olan bankalar üzerinden engelli maaşına kredi alınabiliyor. Bu süreçte hangi bankadan kredi alınacaksa, 2022 aylığınızın da o bankaya taşınmış olması gerekmektedir. Engelli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar ihtiyaç kredileri kullanırken faiz indirimlerinden de faydalanabilmektedir. Bankalardan kredi talep ederken ilk aşamada kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Başvuruda bulunan vatandaşlar doğrudan bu bankaların banka şubesine başvuruda bulunması kredi onayının sağlanabilmesi için yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 06:03
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