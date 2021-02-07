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PTT Emekli kredisi şartları nelerdir? PTT emekli kredisinden kimler nasıl faydalanır?

Fatura ödemek için de kullanılan PTT, hizmetleri arasına bir yenisini daha ekledi. PTT emekliler için kredi başvuru imkanı sunuyor. Emekliler için kredi imkanı sunan PTT hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

07 Şubat 2021 Pazar 12:21
PTT Emekli kredisi şartları nelerdir? PTT emekli kredisinden kimler nasıl faydalanır?
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PTT emekli kredisini en yakın PTT şubesine başvuru yaparak alabilirsiniz. PTT Türkiye'de podta ve takip amaçlı hizmet veren bir kuruluştur. Talebiniz üzerine her türlü eşya muhafaza ve koruma ya da taşıma, saklama gibi imkanlar sunar. Fatura ödemek için de kullanılan PTT, hizmetleri arasına bir yenisini daha ekledi. PTT emekliler için kredi başvuru imkanı sunuyor. Emekliler için kredi imkanı sunan PTT hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Emekliler PTT'den kredi çekebilir?

Emekli olan kişiler kendilerine en yakın PTT işyerlerine giderek PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalarla emekli kredisi başvuru yapabilirler. Emeklli kredisi için 80 yaş sınırına kadar işlem yapılır. Kredi kullanıcak olan kişinin yaşı ve vade süresi toplamı 83 seneyi geçmemelidir. Açıkca anlatmak gerekirse 80 yaşında başvuru yapan bir kullanıcı dört sene ve üzeri vadeli kredi kullanamaz ama 83 sene geçmeyeceği için 3 sene vadeli kredi kulllanabilir. 80 yaş sınırına uyan her vatandaş bu krediden yararlanabilir.

PTT emekli başvurusu yapmak için TC kimlik kartınız ile size en yakın PTT işyerine giderek başvuru forumunu doldurup, şartları sağladığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz.

PTT emekli kredisi şartları nelerdir

?

PTT emekli kredisi başvuru şartları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Nüfus cüzdanınız veya TC kimlik numaranızın yazılı olduğu kimlik kartını taşıyor olmalısınız.

Emekli maaşınızı PTT işyerlerinden alıyor olmanız gerekir.

Maksimum 80 yaşında olmalısınız. 81 yaş ve üzeri emekli bireyler PTT Emekli Kredisi başvurusu yapamamaktadır.

Herhangi bir kuruma ödenmemiş kredi borcunuz olmamalıdır.

Aktif Hayat sigortanız bulunmalıdır.

Başvuru formunda talep edilen aylık gelir belgenizi ilgili bankaya sunabiliyor olmanız gerekir.

Sunduğunuz bu gelir belgenizdeki tutar ile Emekli Kredisi’nin taksitlerini ödeyebilecek seviyede olmanız gerekir.

 

PTT emekli kredisi evrakları nelerdir?

PTT emekli kredisinden yararlanırken herhangi bir kefil ya da şart aranmaz. TC kimlik kartınız ile en yakın PTT şubelerine giderek başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul olduğunda aynı gün içerisinde kredi tutarı hesabınıza aktarılır. PTT emekli kredisi için zorlayıcı evrak şartı aranmaz.

İcra takipli emekliler PTT emekli kredisine başvuru yapabilir mi?

İcra takipli emekliler PTT emekli kredisine başvuru yapabilir. 80 yaşını doldurmamış ve emekli maaşını alan biri PTT emekli kredisinden yararlanmak istiyor ancak icra takibi ya da haciz başlatılmış ise kefil bularak PTT emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı PTT'ye taşımak da ümkün. 80 yaşını doldurmamış emekli bir kişi olarak nakit ihtiyacınızı, emekli maaşınızı PTT işyerlerinden almanız münkün. Bunun için e devlet şifreniz ile e- devlet sitesine girerek yada http://turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapmak istediğiniz işlemi aratarak gerekli adımları takip ederek daha sonra maaşınızı PTT işyerlerinizden almaya başlayabilirsiniz.

Diğer bir maaş taşıma işlemi ise SGK İl Müdürlüklerine yazılı dilekçe ile yapılmaktadır. Yazılı dilekçe onaylandığı durumda PTT işyerlerinden maaşınızı alabilirsiniz.

PTT işyerinden emekli kredisi almanın avantajları nelerdir?

2021 PTT Emekli Kredisi almak için herhangi bir ön koşul aranmaz.

Bu krediye başvuru yapmadan önce kefil aramanıza gerek yoktur. Çünkü size kefil şartı koyulmaz.

Başvuru yapmak için size en yakın PTT işyerlerinden birine giderek başvuru formu doldurmanız yeterli olur.

Başvuru için sizden onlarca evrak istenmez. Başvuruya giderken yanınıza size ait kimlik kartınızı almanız yeterli olur.

2021 PTT Emekli Kredisi için PTT ile anlaşmalı Bankalardan bazıları SMS ile de başvuru kabul eder. Sağlığımıza dikkat etmemiz gereken pandemi sürecinde evden çıkmadan da 2021 PTT Emekli Kredisi’ne sahip olabilirsiniz.

2021 PTT Emekli Kredisi için başvuru yapılırken vekil kabul edilmez. Sadece sizin kimlik kartınız ile şubeye gitmeniz gerekir. Bu durumda olası dolandırıcılık veya birilerine komisyon ödeme ihtimallerini de ortadan kaldırmış olursunuz.

Acil nakit ihtiyacınız var fakat bulunduğunuz noktada size yardımcı banka şubelerinden herhangi biri yoksa bu durum size problem yaratmaz. Banka şubesi yerine size en yakın PTT işyerlerinden birine giderek acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilmeniz için PTT Emekli Kredisi avantajlarından yararlanırsınız.

Başvuru süreci nasıl işler?

Emekli kredi kapsamından yararlanmak için 80 yaş sınırı olduğundan dolayı 80 yaşını doldurmamış tüm emekliler başvuruda bulunabilir. Ayrıca maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız PTT'ye taşıyarak kolaylık yapabilirsiniz.

Size ait olan TC kimlik kartı ile PTT bireysel şubeye giderek, işyeri tarafından verilen formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Daha sonra başvuru yapıldıktan banka gerekli onay işlemleri için işlemleri gerçekleştirir. PTT emekli kredisi başvurusu sürecinde kredi ücretleri gibi kesilen masraflar anlaşmalı bankalardan tahsil edilir.

PTT işyerlerinizden yaptığınız emekli başvurusunda gerekli şartları sağladığınızda aynı gün içerisinde hesabınıza aktarılan parayı kullanabilirsiniz.

Emekli kredisinden cayma hakkına ilişkin işlemleri PTT yapmaz. Bunun için anlaşmalı banka ile iletişim kurmalısınız.

Aktif Bank'tan PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT emekli kredisini Aktif Bank'tan almak isteyen kişiler en yakın PTT işyerlerine giderek başvuru yapabilir. Özel sermayeli Aktif Bank emeklilerin nakit ihtiyacını karşılıyor.

Kampanyaya katılmak için TC vatandaşı olamnız ve emekli maaşınızı PTT işyerinden alıyor olmanız gerekli. Bunun dışında kefil yada şart yoktur. Emekli kredisini kullanmak için de PTT şublerine giderek Aktif Bank başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca SMS yolu ile de kampanyaya katılabilirsiniz. Yapmanız gereken "EMEKLI" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazarak 3050'ye SMS göndermek.

 

PTT İle Anlaşmalı Bankalar Nelerdir?

PTT emekli kredisi alma imkânı sunan PTT ile anlaşmalı bankalar şunlardır:

Aktif Bank, 2021 PTT emekliler için kredi kampanyasının şartlarını “N Kolay Emekli Kredisi” başlığı altında açıklar.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 emekliler için olan kredi kampanyasını “Emekliye Özel Kredi Kampanya” başlığı altında açıklar.

Halkbank, 2021 emekliler için olan kredi kampanyasının şartlarını “Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi” başlığı altında açıklar.

Ziraat Bankası, 2021 emeklilere sağladığı kredi fırsatlarını “Emeklinin Artısı Kredi Paketi” başlığı altında açıklar.

Deniz Bank, yaptığı açıklamada “Her Derde Deva İhtiyaçKredisi” başvurularının PTT işyerlerinde de bulunduğunu duyurur.

Aktif Bank emekli kredi limiti ve fazi oranı nedir?

Aktif Bank emekli kredi limiti 80.000 TL'dir. Bu kampanya için faiz oranı yüzde2,49'dur. Bu faiz oranı 1.250 TL - 80.000 TL arasında, 3 ile 36 ay arası vadae imkanı için verilen miktardır. Emekli kredisinin en düşük miktarı 1250 TL, en yüksek ise 80.000 TL'dir.

PTT emekliye kaç maaş kredi verir?

PTT emeklilere maaşlarının 5 katı kadar kredi fırsatı veriyor. Yukaridaki şartlara uygun kişiler Aktif Bank'ın sunacağı nakit desteğinden maaşlarının 5 katına kadar yararlanabilirler. SMS kredi yada N Kolay kredi olarak isimlendirilen emekli kredisi için ücret ödemenşze gerek yoktur. İsterseniz ilk üç ay ödeme şartınız olmaz.

PTT işyerlerinin emekli kredisi konusunda anlaşmalı olduğu banlardan en çok seçileni Aktif Bank'tır. Nakit ihtiyacını rahat geçirmek isteyen emekliler PTT işyerlerine giderek yada  SMS ile başvuru yapabilirler. Başvurular kabul edildiğinde aynı gün içinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 12:21
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EmekliPtt
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