Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi

BDDK’nın yaptığı yeni düzenlemeyle emeklileri ilgilendiren gelişmeler ortaya çıktı. Kredi kartı ve borçlarını ödeme güçlüğü çekip geçim şartını taşımayan kişilere PTT’den 60 aya varan vade olanağı sağlanıyor.

Emekliye kredi olanağı

Koronavirüs sürecindeki uzama ve salgının artması gibi sebepler emekliler ve ekonomik zorluklar yaşadığından kredi çekme zorunluluğu duyuluyor. Öte yandan emekliye olmayıp ve kredi kartı kullananlar asgari ücreti kolaylıkla ödeyemeyenlere BDDK tarafından PTT ve bankalara talimat veriliyor.

Söz konusu talimat çerçevesinde emekliler başta olmak üzere geliri olmayıp kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü çekenlere 60 aya varan vadelerle borç kapatma veya ihtiyaç kredileri finanse ediliyor. Bu süreçte 3 yıldan daha uzun vadelerle ihtiyaç kredisi çekemeyen emeklilere PTT aracılığıyla maaş tutarına bağlı olarak düşük faizler ve 5 yıla kadar vadelerle ihtiyaç kredisi verilecek. Buna göre PTT’den kredi alacak müşterilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin emekli olması, emekli aylığını PTT’den alması gerekmektedir.

Kredi başvurularında üst yaş limiti 82 olarak tespit edilmiştir.

Yapılacak geri ödeme planlamalarında emekli maaşını yarısı geçmeyecek şekilde t utar belirlenir. Bu çerçevede 1500 TL emekli maaşı alanlara ayda en fazla 750 TL’ye denk gelen kredi çekilebiliyor.

Üst limit kredi tutarı 80.000 TL olmaktadır.

Faiz oranları PTT’nin belirlediği güncel kurlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Kredi çekecekler PTT’den başvuru yapabilecekleri gibi ön başvuru yapılması halinde SMS ile de başvuru yapılabiliyor. PTT ve kimlik numarası yazılarak 3050’ye gönderilen başvurular ön kontrole alınmak suretiyle emekliye kredi uygunluğu kısa mesajla bildirilecek.

Geliri olmayanlara kredi olanağı

BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle yalnızca emeklilere değil, geliri olmayanları da kapsayan yeni düzenlemeler yapıldı. Geliri olmayanların kredi kartı limitleri 1300 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.