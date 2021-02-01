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Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri

Ptt emekli kredisi nasıl alınır? Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Ptt emekli kredisi nasıl alınır? konusuyla ilgili olarak 1 Şubat 2021 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:09
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri
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Tüm emeklileri yakından ilgilendiren kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. BDDK tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile birlikte tüm emeklilere kredi imkanı sunulacak. Birçok konuda sıkıntı çeken emekliler için yeni bir düzenleme yapan BDDK, bu konularda sıkıntı çeken kişiler için 60 aya varan vade seçenekleri ile kredi imkanı sunacak. Emekliler kredilerini PTT aracılığıyla alacak.

Emekliye kredi imkanı

Korona virüs dönemi ile birlikte birçok insan maddi açıdan zorlu günler geçirmeye başladı. Devlet tarafından yapılan destekler ile birlikte ekonomisini düzelten insanların yanı sıra emekliler için de yeni bir düzenleme yapıldı. BDDK tarafından alınan kararlar neticesinde emekliler için banka ve PTT ile ortak çalışma sonucunda emekliler için kredi imkanı sunulmasına karar verildi.

Yapılan düzenlemede kredi kartı veya kredi borcu olan emeklilerin ödemesinde kolaylık sağlamak adına bankalar PTT aracılığıyla emeklilere kredi imkanı sunacak. 60 aya varan vade seçeneğiyle sunulacak kredilerin faiz oranı da emekliler için düşük tutulacak.

Emeklilere 60 aya varan kredi

Emeklilerin maddi sorunlarını aşmak adına nakit ihtiyacını karşılayacak kredi imkanı sunan bankalar, bu kredi ile birlikte emeklilerin derdine derman olmaya çalışacak. 60 aya varan vade seçeneği ile ödemede kolaylık sağlayacak bankalar, kredi başvurusunda da emeklilere kolaylık sağlayacak.

Yeni düzenleme ile birlikte emekliler 5 yıla varan vade ile kredi çekebilecek. PTT ile bu kredilere ulaşacak emeklilere, ödemede de büyük kolaylık sağlanacak. Bu krediden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. Bu şartlar ise şu şekildedir:

  • Emekli olan kişinin maaşını PTT üzerinden alıyor olması gerekir.
  • Krediden yararlanacak en yüksek yaş 82’dir.
  • Geri ödemelerde kişinin en fazla maaşının yarısı ile ödeme yapacak şekilde ödemeleri ayarlanır.
  • Emekliler için verilecek en yüksek kredi tutarı 80.000 TL’dir.
  • Faiz oranları güne göre değişiklik gösterir.
  • Başvuruları bizzat emekliler kendi adına yapabilmektedir.

Kredi kullanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine bizzat başvurabilir ya da 3050’ye T.C. numaralarını göndererek başvuruda bulunabilmektedir.

Geliri olmayanlara da kredi imkanı

Geçmiş dönemde geliri olmayan kişilere verilen kredi kart limiti en fazla 1.300 TL idi. Yeni alınan kararlar neticesinde bu limit 2.000 TL’ye yükseltildi. Bu anlamda maddi sıkıntı çeken kişiler için destek sağlanmış oldu.

Yeni alınan kararlardan bir tanesi ise kişilerin borçlarını 3 ay ödememesi halinde dahi yasal takibe düşmemeleri oldu. Bu karar 2021 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Alınan karar korona virüs dönemi yüzünden alınan ve geçici olan bir karardır.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 08:09
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PTT Acil KrediEmeklilere Kredi
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