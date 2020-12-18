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PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Aralık 2020 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları

Gündemde halen yer almaya devam eden PTT borç yapılandırması yapıyor mu? PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 18 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 04:50
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Aralık 2020 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 04:50
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