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PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Mart 2021

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi hakkında tüm yeni gelişmeleri 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 13:03
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Mart 2021
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 01.03.2021 13:03
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