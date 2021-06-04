İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Haziran 2021

PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

04 Haziran 2021 Cuma 06:39
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Haziran 2021
Takip Et:

PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 06:39
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Automate Network (ATA) coin nedir?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması

Popüler Haberler

PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Haziran 2021
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Haziran 2021
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 4 Haziran 2021 Cuma
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Haziran 2021
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
SGK şifre başvurusu nasıl olur? e-Bildirge şifre başvuru formu 2021
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kalp Yarası dizisinin konusu nedir?
Maraşlı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Elektrik faturası desteği başvuru formu nerden doldurulur? 2021 Elektrik faturası desteği başvuru işlemleri
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.