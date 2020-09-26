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PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Eylül 2020

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi hakkındaki güncel bilgileri 26 Eylül 2020 Cumartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

26 Eylül 2020 Cumartesi 16:27
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Eylül 2020
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.


Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 26.09.2020 16:27
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