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PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:33
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:33
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