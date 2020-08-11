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PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 11 Ağustos 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Salı 20:23
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.


Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 11.08.2020 20:23
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