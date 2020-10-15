PTT aracılığıyla adıma aktarılan parayı nasıl sorgulayabilirim?

PTT adımı altında fon sorgulama, havale hizmetlerini kullanan kişiler tarafından sıklıkla gerçekleştirilen bir işlem olup, PTT'nin diğer bankalardan farklı bir uygulamasıdır. Çünkü PTT'nin verdiği hizmet birçok kişi tarafından kullanılıyor. Özellikle toplu ödeme durumunda (askeri seyahat parası gibi), havale hizmetini kullanmak en iyisidir. Bahsettiğimiz hizmetin amacı PTT'de posta çek hesabı olmayan kişilerin havale işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Yani bir PTT hesabınız olmasa bile başkaları size para gönderebilir. Para çekmek için size en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz.

Elbette, PTT hesabımda para olup olmadığını görmek için birçok kişinin bazı sorgu adımlarını izlemesi gerekiyor, daha doğrusu PTT hesabımda para olup olmadığını görmek için. Sonuçta, kolay iletişim kurabilen insanlardan her zaman para almıyoruz. Bazen, bazı durumlarda, kurumdan veya şirketten gönderilen fonların hesaba aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek için gönderenle iletişim halinde olamayız. Bu durumda PTT hesap sorgulama ve fon takibi aşağıdaki farklı yollarla tamamlanabilir. Bu yazıda sizlere bu konudaki en son bilgileri vereceğiz.

PTT Adıma Yatan Para Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Para size PTT bankası aracılığıyla gönderilmişse sorgulama aşamasında farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Ancak bu, PTT müşterisi olup olmadığınıza bağlıdır. Dolayısıyla, PTT ile posta çekleri için bir hesabınız varsa ve size gönderilen para bu hesaba yatırıldıysa, birden fazla banka havalesi sorgulama seçeneğiniz vardır. Ancak PTT müşterisi değilseniz ve dolayısıyla bir hesabınız yoksa, yalnızca bir seçeneğiniz var. Bunları şöyle sıralayalım:

PTT'de posta çeki hesabınız yoksa, soru sormak için en yakın PTT şubesine başvurmalısınız.

PTT hesabınız varsa şubeler dışında telefon hattı, intenet bankacılığı ve ATM'leri kullanabilirsiniz.

Posta Çeki Hesabı Olmayanlar İçin TC Kimlik No İle İsme Yatan Para Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT parası almak için yapmanız gereken ilk şey bir PTT şubesine gitmektir. Bu aşamada ihtiyacınız olan adres detaylarını ve size en yakın PTT ofisini bulmak için bölümün sonundaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Şubeye giderken kasaya TC Kimlik Belgesi ile kimlik belgesi vererek adınıza para olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu yöntem, PTT hesabı olmayan vatandaşların PTT hesabını kontrol etme ve bakiyeyi öğrenme imkanından yararlanabilmesinin tek yoludur. Tabii ki şubeye gitmek isteyen PTT müşterileri, hesap sormak için bilgileri alabilirler.

PTT Hesabıma Para Yatmış mı? Nasıl Öğrenebilirim?

PTT Adıma Yatan Para Sorgulama e-Devlet Üzerinden Yapılabiliyor mu?

PTT müşterileri, PTT matic adı verilen ATM'lerden hesaplarına yatırılan mevduatları görüntüleyebilirler. Bu noktada PTT kartını kullanabilir veya kartsız işlem menüsünden telefon yol tariflerinize gidebilirsiniz. PTT kart uygulaması ile ilgili olarak PTT departmanlarına danışabilirsiniz. Ayrıca PTT 444 1 788 ALO PTT iletişim hattı üzerinden de bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. Operatöre bağlandıktan sonra 1'e basarak hesaptaki işlem menüsüne girebilirsiniz. Burada müşteri temsilcisi ile iletişime geçtiğinizde PTT ödeme talebinde bulunabilir ve adınız altında ödeme olup olmadığını öğrenebilirsiniz. PTT online işlem menüsü sayesinde hesabınıza yatırılan tutarları görüntüleyebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi e-Devlet panelinde PTT menüsü var. Ancak, bakiyenizi buradan kontrol edemezsiniz. Bakiye görüntülenmiyor. Ancak e-devlet sistemini kullanarak PTT hesap bakiyenizi kontrol etmek için bazı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu, PTT Bank'ın oturum açma işlemidir. Yapmanız gereken:

E-devlet panelinin ilgili sayfasını ziyaret edin, açılan ekranda "Kimliğimi Şimdi Doğrula" menüsünü göreceksiniz. Bu menüyü kullanarak, PTT İntenet Bankacılığı'na doğrudan giriş yapabilirsiniz. Ancak burada, giriş seçeneklerinden "Mobil İmza" yı seçmelisiniz. Yani giriş yapmak için normal e-devlet şifresi ve TC Kimlik numarası kullanıyorsanız, PTT online bankacılık sayfasına girdiğinizde önceki bölümde anlatılan online giriş işlemini gerçekleştirmelisiniz. Mobil imzanızla oturum açtığınızda beliren ekranda "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın. Sistem sizi doğrudan PTT çevrimiçi bankacılık menüsüne aktaracaktır. Buradan sol taraftaki "Hesap İşlemleri" sekmesine tıklayarak PTT Post çek hesabının hareketini görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet Sistemindeki PTT Menüsünde Yapılabilen Başlıca İşlemler Şunlar: