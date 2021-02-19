İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

PTT adıma para yattı mı? PTT hesabıma para yatırıldı mı? Hesap sorgulama işlemleri

Düzenli bir şekilde yapılmakta olan PTT ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bunun dışında PTT müşterileri ve müşterisi olmayan kişiler adlarına para yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Peki kişinin adına para yatıp yatmadığını, hesaba yatan parayı nasıl öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

19 Şubat 2021 Cuma 22:21
PTT adıma para yattı mı? PTT hesabıma para yatırıldı mı? Hesap sorgulama işlemleri
Takip Et:

PTT hesabına para yattığı nasıl sorgulanır?

 
PTT hesabınıza yatan parayı takip etmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Yapacağınız en kolay işlem ise oturduğunuz bölgeye en yakın PTT şubesini ziyaret ederek görevlilerden isminize paranın yatıp yatmadığını sormanızdır. Görevliler bunun karşılığında sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı soracaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı görevliler ile paylaştıktan sonra herhangi bir sorun çıkmadan isminize paranın yatıp yatmadığını ve miktarının ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

e-Devlet aracılığı ile paranın yatıp yatmadığını öğrenme

 
PTT hesabınıza paranın yatırılıp yatırılmadığını öğrenmenin bir diğer yolu ise e-Devlet aracılığı ile olmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yapılarak PTT sorgulamasında bulunabilir ve bütün bilgilerinizi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. E-devlet aracılığı ile intenet bankacılığı bölümüne gidebilir ve bu bölümden bütün bakiyelerinizi ve öteki işlemlerinizi takip edebilir, e-devlet aracılığı ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 

Hesabıma paranın yatırıldığını nasıl öğrenirim?

 
PTT aracılığı ile kişinin ismine para yatırılacaksa herhangi bir şekilde kurumun müşterisi olmanız beklenmemektedir. Yani kişinin PTT’den hesabı bulunmasa bile adına para yatırımı yapılabilmektedir. Bu tarz olaylarda birey PTT’ye giderek parasını alabilir. Bireyin yapması gereken ise PTT şubesine giderek burada kimlik numarasıyla parayı çekmektir. Sorgulama işlemi de aynı şekilde T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır. PTT’nin müşterisi olanlar için ise PTT tarafından sağlanan bir diğer yöntem daha bulunmaktadır. Bireyin mobil cihazına PTT Bank veya PTTmatik uygulamalarını yükleyerek sorgulama işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bunun dışında kişiler PTT’nin çağrı merkezlerini arayarak ismine para yatıp yatmadığını öğrenebilir. e-Devlet sisteminden de PTT sorgulama kısmına giriş yapılarak; kişiye en yakın şube, gönderi takipleri, tapu ödemeleri, araç kilometre sorgulaması, havale işlemi ve faturaların ödenmesi gibi birçok şeyi detaylı bir şekilde görebilmektesiniz.

 

PTT online bankacılık

 
Online bankacılık aracılığı ile hesabınıza para yatırılıp yatmadığını bankalarda olduğu gibi PTT’nin de şubelerine gitmeden işlem yapmak mümkün. Kişinin adına yatan paranın sorgulanma işlemi e-Devlet aracılığıyla yapılabilmektedir. Böylece kişi ismine yatırılmış olan parayı, hesabına gelen paranın kim tarafından yollandığı, hesabın içinde tamamen ne kadar bulunuyor gibi bilgeleri detaylı bir şekilde hızlıca öğrenebilmektedir. e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ise kişiye lazım olanlar; T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresidir. Eğer e-Devlet şifrenizi henüz almadıysanız en yakın PTT şubesine giderek 2,50 Türk lirası karşılığında alabilirsiniz. Eğer daha öncesinden şifre aldınız lakin bu şifreyi kaybettiniz veya unuttuysanız 5 Türk lirası karşılığında şifre yenileyebilirsiniz. Paranızı sorgulamak için ise birden fazla yöntem bulunmaktadır. Yukarıda bu yöntemlerden bir çoğunu siz değerli okurlarımız ile paylaştık. E-Devlet sistemine giriş yaparak PTT işlemleri sayfasına gidiniz ve buradan sorgulama işlemlerinizi kolayca hallediniz. Sorgulama işlemi dışında ise birden fazla işleminizi e-devlet aracılığı ile halledebilirsiniz.

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile PTT’den yatırılan parayı sorgulama

 

Eğer PTT himayesinde bulunan bir müşteri iseniz hemen PTT aracılığı ile şubeye gitmeden, PTT’nin mobil uygulamalarından yararlanabilirsiniz. PTT’nin online işlemleriyle hesap bakiyesini öğrenme gibi birçok işleminizi halledebilirsiniz. PTT’nin sağladığı bir diğer yöntem ise PTT hizmet numarası olan: 444 1 788 numarasını arayarak sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 

PTT hesapta bulunan parayı öğrenme (SMS yolu ile)

 
PTT Bank tarafından müşterilerine şube ziyaretleri yapmadan da sorgulama işlemlerini yapabilsinler diye birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler; online bankacılık, müşteri hizmetleri ve mobil uygulamalardır. Bunların dışında en çok merak edilmekte olan bir diğer yöntem ise SMS aracılığı ile sorgulama yapılıp yapılmayacağıdır. Maalesef PTT öyle bir hizmet sunmamaktadır yani kısa mesaj yöntemi ile bakiye sorgulamasında bulunamazsınız. Bunun yerine müşteri hizmetlerini aramanız önerilir. Böylelikle sadece bakiye sorgulama değil birçok farklı işlemi yerine getirebilirsiniz.

 

PTT’den ne kadar para gelir?

 
PTT’den para sorgulama işlemleri ve hesapta bulunan toplam paranın ne kadar olduğunu ya da adınıza para yatıp yatmadığını öğrenmek için iki adet yöntemden birini seçebilirsiniz.

 

• ALO PTT hattını arayarak,
 
• Online bankacılıktan işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz.
Böylece ATM ye veyahut bayiye gitmenize gerek kalmadan kartınızda bulunan para miktarını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

 

PTT maaşı nasıl sorgulanır

 
Maaşın hesaba yatırılıp yatırılmadığını mobil uygulamadan veya online bankacılıktan öğrenebilirsiniz. Maaşınızı sorgulamak, hesapta ne kadar para olduğunu öğrenme ve kartınızın limiti ile ilgili bilgeleri kolayca öğrenebilirsiniz. İsterseniz PTT müşteri hizmetleri numarası olan 444 1 788’i arayabilirsiniz. Böylece maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

 

 
ALO PTT yanıt tuşları
 
• İngilizce birimi; 9
 
• Arapça birimi; 7
 
• Hızlı geçiş işlemleri; 4
 
• PTTCell: 5
 
• KEP; 7
 
• Kayıp veya çalıntı kart işlemleri;1
 
• Posta çeki, SGK ödemeleri, kart telefon bankacılığı ve şifre işlemleri için; 1
 
• Posta ve Telgraf hizmetleri;3
 
• E- PTT AVM; 6
 
• Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi: 8
 
• Bütün hizmetler ile ilgili: 9
 
Tuşlamanız yeterli olacaktır böylelikle bütün kart işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. 

 

e-Devlet PTT başvuru ve başvuru sorgulama işlemleri

 
e-Devlet sisteminden PTT sayfasına giderek yapabileceğiniz birçok işlem vardır. Bu işlemlerin sıralanışı ise;
 
• Kayıtlı gönderiyi takip etmek,
 
• Telepte, öneride ve şikayette bulunma ve bunların takibini yapma,
 
• En yakın PTT şubesini öğrenme,
 
• Belediyelerin çek hesap numaralarını öğrenme,
 
• Bireysel ön kabul başvurusunda bulunma,
 
• Posta kodunu sorgulama işlemleri,
 
• Elektronik belge yönetimi ve evrak doğrulama işlemleri,
 
• HGS hesap bilgilerini sorgulamak,
 
• Ücretsiz maske dağıtımından yararlanmak.

 

PTT’den yararlanmak ve sorgulama işlemlerini yapmak için müşteri olma şartınız bulunmuyor. Müşteri olmadığınız halde kargo işlemleri, PTT para yatırma işlemleri ve yukarıda bahsi geçen bütün maddeler ile ilgili işlemleri kolaylıkla halledebilirsiniz. EFT işlemlerini halletmek için sabah saat 07.00 ile 09. 00 arasında yapılması gerekmektedir. Bu saatlerin arasında göndereceğiniz EFT 5 veya 10 dakikada karşı hesaba gitmiş olacaktır.

 

PTT IBAN kodu nerede yazıyor

 
IBAN numarası PTT’nin arka kısmında yer almaktadır. IBAN numarası toplam 26 adet rakam bulunur. Bu rakamlardan ilk 10 hanesinin ardından gelen 4’lü şube kodunu temsil etmektedir. Geriye kalan 12 rakam ise hesap numaranızdır. Sizde hesap ve IBAN kodunuzu buna göre belirleyebilirsiniz ve para gönderme işleminizi daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Kartınızın ön tarafında yazmakta olan kısım ise sizin kart numaranızdır ve 16 haneden oluşmaktadır.


Son Güncelleme: 19.02.2021 22:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttPTT HesapPTT Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!

Popüler Haberler

Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir? Elektrik tasarruflu ısıtıcı önerileri
NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?
Exxen Zeynep Bastık ve Konukları'nın yeni bölüm konukları açıklandı
Asgari ücretli çalışanlar ne kadar kredi çekebilir?
Kayserispor forvet hattına yapmış olduğu yeni transferi Denis Alibec kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Kaç golü bulunuyor?
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2021 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
Kuzey Yıldızı Yıldız neden dizide yok? Kuzey Yıldızı Aslıhan Güner ayrıldı mı, çıktı mı?
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.