PTT adıma para yattı mı? PTT hesabıma para yatırıldı mı? Hesap sorgulama işlemleri

PTT hesabına para yattığı nasıl sorgulanır?

PTT hesabınıza yatan parayı takip etmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Yapacağınız en kolay işlem ise oturduğunuz bölgeye en yakın PTT şubesini ziyaret ederek görevlilerden isminize paranın yatıp yatmadığını sormanızdır. Görevliler bunun karşılığında sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı soracaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı görevliler ile paylaştıktan sonra herhangi bir sorun çıkmadan isminize paranın yatıp yatmadığını ve miktarının ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

e-Devlet aracılığı ile paranın yatıp yatmadığını öğrenme

PTT hesabınıza paranın yatırılıp yatırılmadığını öğrenmenin bir diğer yolu ise e-Devlet aracılığı ile olmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yapılarak PTT sorgulamasında bulunabilir ve bütün bilgilerinizi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. E-devlet aracılığı ile intenet bankacılığı bölümüne gidebilir ve bu bölümden bütün bakiyelerinizi ve öteki işlemlerinizi takip edebilir, e-devlet aracılığı ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Hesabıma paranın yatırıldığını nasıl öğrenirim?

PTT aracılığı ile kişinin ismine para yatırılacaksa herhangi bir şekilde kurumun müşterisi olmanız beklenmemektedir. Yani kişinin PTT’den hesabı bulunmasa bile adına para yatırımı yapılabilmektedir. Bu tarz olaylarda birey PTT’ye giderek parasını alabilir. Bireyin yapması gereken ise PTT şubesine giderek burada kimlik numarasıyla parayı çekmektir. Sorgulama işlemi de aynı şekilde T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır. PTT’nin müşterisi olanlar için ise PTT tarafından sağlanan bir diğer yöntem daha bulunmaktadır. Bireyin mobil cihazına PTT Bank veya PTTmatik uygulamalarını yükleyerek sorgulama işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bunun dışında kişiler PTT’nin çağrı merkezlerini arayarak ismine para yatıp yatmadığını öğrenebilir. e-Devlet sisteminden de PTT sorgulama kısmına giriş yapılarak; kişiye en yakın şube, gönderi takipleri, tapu ödemeleri, araç kilometre sorgulaması, havale işlemi ve faturaların ödenmesi gibi birçok şeyi detaylı bir şekilde görebilmektesiniz.

PTT online bankacılık

Online bankacılık aracılığı ile hesabınıza para yatırılıp yatmadığını bankalarda olduğu gibi PTT’nin de şubelerine gitmeden işlem yapmak mümkün. Kişinin adına yatan paranın sorgulanma işlemi e-Devlet aracılığıyla yapılabilmektedir. Böylece kişi ismine yatırılmış olan parayı, hesabına gelen paranın kim tarafından yollandığı, hesabın içinde tamamen ne kadar bulunuyor gibi bilgeleri detaylı bir şekilde hızlıca öğrenebilmektedir. e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ise kişiye lazım olanlar; T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresidir. Eğer e-Devlet şifrenizi henüz almadıysanız en yakın PTT şubesine giderek 2,50 Türk lirası karşılığında alabilirsiniz. Eğer daha öncesinden şifre aldınız lakin bu şifreyi kaybettiniz veya unuttuysanız 5 Türk lirası karşılığında şifre yenileyebilirsiniz. Paranızı sorgulamak için ise birden fazla yöntem bulunmaktadır. Yukarıda bu yöntemlerden bir çoğunu siz değerli okurlarımız ile paylaştık. E-Devlet sistemine giriş yaparak PTT işlemleri sayfasına gidiniz ve buradan sorgulama işlemlerinizi kolayca hallediniz. Sorgulama işlemi dışında ise birden fazla işleminizi e-devlet aracılığı ile halledebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile PTT’den yatırılan parayı sorgulama

Eğer PTT himayesinde bulunan bir müşteri iseniz hemen PTT aracılığı ile şubeye gitmeden, PTT’nin mobil uygulamalarından yararlanabilirsiniz. PTT’nin online işlemleriyle hesap bakiyesini öğrenme gibi birçok işleminizi halledebilirsiniz. PTT’nin sağladığı bir diğer yöntem ise PTT hizmet numarası olan: 444 1 788 numarasını arayarak sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PTT hesapta bulunan parayı öğrenme (SMS yolu ile)

PTT Bank tarafından müşterilerine şube ziyaretleri yapmadan da sorgulama işlemlerini yapabilsinler diye birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler; online bankacılık, müşteri hizmetleri ve mobil uygulamalardır. Bunların dışında en çok merak edilmekte olan bir diğer yöntem ise SMS aracılığı ile sorgulama yapılıp yapılmayacağıdır. Maalesef PTT öyle bir hizmet sunmamaktadır yani kısa mesaj yöntemi ile bakiye sorgulamasında bulunamazsınız. Bunun yerine müşteri hizmetlerini aramanız önerilir. Böylelikle sadece bakiye sorgulama değil birçok farklı işlemi yerine getirebilirsiniz.

PTT’den ne kadar para gelir?

PTT’den para sorgulama işlemleri ve hesapta bulunan toplam paranın ne kadar olduğunu ya da adınıza para yatıp yatmadığını öğrenmek için iki adet yöntemden birini seçebilirsiniz.

• ALO PTT hattını arayarak,

• Online bankacılıktan işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz.

Böylece ATM ye veyahut bayiye gitmenize gerek kalmadan kartınızda bulunan para miktarını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

PTT maaşı nasıl sorgulanır

Maaşın hesaba yatırılıp yatırılmadığını mobil uygulamadan veya online bankacılıktan öğrenebilirsiniz. Maaşınızı sorgulamak, hesapta ne kadar para olduğunu öğrenme ve kartınızın limiti ile ilgili bilgeleri kolayca öğrenebilirsiniz. İsterseniz PTT müşteri hizmetleri numarası olan 444 1 788’i arayabilirsiniz. Böylece maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

ALO PTT yanıt tuşları

• İngilizce birimi; 9

• Arapça birimi; 7

• Hızlı geçiş işlemleri; 4

• PTTCell: 5

• KEP; 7

• Kayıp veya çalıntı kart işlemleri;1

• Posta çeki, SGK ödemeleri, kart telefon bankacılığı ve şifre işlemleri için; 1

• Posta ve Telgraf hizmetleri;3

• E- PTT AVM; 6

• Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi: 8

• Bütün hizmetler ile ilgili: 9

Tuşlamanız yeterli olacaktır böylelikle bütün kart işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

e-Devlet PTT başvuru ve başvuru sorgulama işlemleri

e-Devlet sisteminden PTT sayfasına giderek yapabileceğiniz birçok işlem vardır. Bu işlemlerin sıralanışı ise;

• Kayıtlı gönderiyi takip etmek,

• Telepte, öneride ve şikayette bulunma ve bunların takibini yapma,

• En yakın PTT şubesini öğrenme,

• Belediyelerin çek hesap numaralarını öğrenme,

• Bireysel ön kabul başvurusunda bulunma,

• Posta kodunu sorgulama işlemleri,

• Elektronik belge yönetimi ve evrak doğrulama işlemleri,

• HGS hesap bilgilerini sorgulamak,

• Ücretsiz maske dağıtımından yararlanmak.

PTT’den yararlanmak ve sorgulama işlemlerini yapmak için müşteri olma şartınız bulunmuyor. Müşteri olmadığınız halde kargo işlemleri, PTT para yatırma işlemleri ve yukarıda bahsi geçen bütün maddeler ile ilgili işlemleri kolaylıkla halledebilirsiniz. EFT işlemlerini halletmek için sabah saat 07.00 ile 09. 00 arasında yapılması gerekmektedir. Bu saatlerin arasında göndereceğiniz EFT 5 veya 10 dakikada karşı hesaba gitmiş olacaktır.

PTT IBAN kodu nerede yazıyor

IBAN numarası PTT’nin arka kısmında yer almaktadır. IBAN numarası toplam 26 adet rakam bulunur. Bu rakamlardan ilk 10 hanesinin ardından gelen 4’lü şube kodunu temsil etmektedir. Geriye kalan 12 rakam ise hesap numaranızdır. Sizde hesap ve IBAN kodunuzu buna göre belirleyebilirsiniz ve para gönderme işleminizi daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Kartınızın ön tarafında yazmakta olan kısım ise sizin kart numaranızdır ve 16 haneden oluşmaktadır.