PTT 700 TL nakit ödeme yapıyor! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Devlette maddi durumu kötü geliri olmayan vatandaşlara bakıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ise kendilerine bir başlarına bakması çok zor. Bu durumda devlet vatandaşlarına yeme-içme, gıda, sağlık vb. temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Devlet Yardımı için gerekli şartlar

ı herkes alabiliyor mu? Sorusuna bir cevap verelim öncelikle. Bu para belli şartlar doğrultusunda 65 yaş üzerindeki yaşlılara verilmektedir. Emekli olan kişiler ise bu parayı alamıyorlar. 700 TL maaş için başvuru yapmak isterseniz ikamet ettiğiniz yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurularınız 1 ay gibi süreçte sonuçlanmış oluyor. Eğer gereken şartlara uyuyor iseniz bu 700 TL maaştan yararlanabilirsiniz.

Devlet, geliri olmayan vatandaşlara destekte bulunuyor. Sadece para yardımı olarak değil yeme-içme, giyim, barınma ve sağlık gibi ifade edebiliriz. Bu fakirlik maaşı için belirlenen kriterlere uymak gerek. Aranan şartlardan biri ailesinden anne veya babası olmayan çocuklardır. %40 üzerinde engeli olan kişiler, sosyal güvencesi olmayan bakıma muhtaç kişilere verilmektedir.

Evlerinde engel durumu olan kişilere de yardım yapmaktadır devlet. Evinde engel durumundan dolayı olan kişiye 261 TL aylık maaş vermektedir. Bu maaş başvuru şartlarına göre 317 TL de olabiliyor. Eşi sağ olmayan kadınlara 250 TL gıda yardımı da yapılıyor.

