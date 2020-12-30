PTT 700 TL nakit ödeme yapıyor! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Devlette maddi durumu kötü geliri olmayan vatandaşlara bakıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ise kendilerine bir başlarına bakması çok zor. Bu durumda devlet vatandaşlarına yeme-içme, gıda, sağlık vb. temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Devlet Yardımı için gerekli şartlar
Devlet, geliri olmayan vatandaşlara destekte bulunuyor. Sadece para yardımı olarak değil yeme-içme, giyim, barınma ve sağlık gibi ifade edebiliriz. Bu fakirlik maaşı için belirlenen kriterlere uymak gerek. Aranan şartlardan biri ailesinden anne veya babası olmayan çocuklardır. %40 üzerinde engeli olan kişiler, sosyal güvencesi olmayan bakıma muhtaç kişilere verilmektedir.
Evlerinde engel durumu olan kişilere de yardım yapmaktadır devlet. Evinde engel durumundan dolayı olan kişiye 261 TL aylık maaş vermektedir. Bu maaş başvuru şartlarına göre 317 TL de olabiliyor. Eşi sağ olmayan kadınlara 250 TL gıda yardımı da yapılıyor.