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PTT 2021 Şubat Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı

Birçok kişinin merak ettiği PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 03:36
PTT 2021 Şubat Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 03:36
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