İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

PTT 2021 Nisan Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı

PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı haberimize göz atarak Nisan 28 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:35
PTT 2021 Nisan Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Takip Et:

PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.




Son Güncelleme: 28.04.2021 14:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?

Popüler Haberler

PTT 2021 Nisan Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2021
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
Son yoklamaya tabi ne demektir?
Ziraat Bankası halka arz başvuruları ne zaman başlıyor? Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı, borsa kodu
E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2021 Steam indirim günleri ve tarihleri
Zekat ne zaman verilir?
LGS için yeni sınav tarihi belli oldu mu? 2021 LGS ne zaman yapılacak?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Ateş nereli, yaşı kaç?
Netflix Gölge ve Kemik yeni sezon olacak mı? Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman yayınlanır?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Hanedar nereli, yaşı kaç?
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı kaç?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 28 Nisan 2021
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir? Tolga Akman nereli, yaşı kaç?
Rüyada yılan sokması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.