İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

PTT 2021 Mart Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 01:07
PTT 2021 Mart Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Takip Et:

PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 01:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları

Popüler Haberler

PTT 2021 Mart Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli önemli gelişme
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Mart 2021 Pazartesi
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Show TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akrep yeni bölüm var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 25 Mart Star TV Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arıza Balaban karakterini kim canlandırıyor? Rüzgar Aksoy kimdir?
İş Bankası 60.000 TL kredi kampanyası
Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GB Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Bim aktüel indirim kataloğu 29 Mart 2021 Pazartesi ürünleri
Atv canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Netflix Alya konusu ve dizi oyuncuları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
KOSGEB Esnaf Destek Mart 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.