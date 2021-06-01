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PTT 2021 Haziran borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen PTT borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 01.06.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 05:18
PTT 2021 Haziran borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

 

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 05:18
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