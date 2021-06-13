İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

PTT 2021 Haziran Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 13.06.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

13 Haziran 2021 Pazar 10:40
PTT 2021 Haziran Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Takip Et:

PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %2.79 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır. 


Son Güncelleme: 13.06.2021 10:40
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1325 yardım parası başvuruları başladı!
1325 yardım parası başvuruları başladı!
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları
Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Başvuru Şartları nelerdir?
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Başvuru Şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Sabah namazı kılınışının anlatımı
Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma
Bugün hangi maçlar var, 14 Haziran 2021 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Namazın edepleri nelerdir?
14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında neler var?
14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT Spor'da 14 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? TRT Spor 14 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
14 Haziran 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Fox TV 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
14 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 9 Haziran 2021 Çarşamba
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2021
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüpoğlu nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
Bağkur’a bağlı engelli vatandaşlar nasıl erken emekli olabilir? 2021
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 14 Haziran 2021 Pazartesi bankaların güncel faiz oranları
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2021
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.