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PTT 2020 Eylül Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı

PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği PTT Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 17 Eylül 2020 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 12:26
PTT 2020 Eylül Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.


Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 17.09.2020 12:26
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