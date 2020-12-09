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PTT 2020 Aralık borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları

Birçok kişinin merak ettiği 9 Aralık 2020 Çarşamba günü gündeme gelen PTT borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 09-12-2020 tarihli haberimizde PTT borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:49
PTT 2020 Aralık borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
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PTT kullanan bireyler için, Ptt borç transferi kredisi vermekte.

Kurum aracılığı ile verilen bu borç transferi kredisinde yetkili banka Aktif Bank olarak geçmektedir. İlk bilmeniz gereken şeylerden birisi PTT aracılığı ile sağlanmakta olan bu borç transferi kredisinin her banka tarafından yapılmıyor olması. Eğer PTT’den bu borç transferi kredisinin çekmek istiyorsanız, PTT Bank’ı kullanıyor olmanız, emekli olmanız ya da maaşınızı PTT’den çekiyor olmanız gerekmekte. Kredi borç transferi için sağlanan bu kredinin faiz oranları da çoğu bankaya göre biraz daha fazla.

Eğer Ptt’den aldığınız krediyi geri ödemek istiyorsanız %1.98 faiz oranı ile geri ödemeniz mümkün. Ek olarak PTT kredi verdiği müşterilerine toplamda 60 aya kadar vade imkanı tanıyor. Kredi başvurusu için bir PTT şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:49
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