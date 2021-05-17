Prof, Dr. Demirtaş, Elon Musk'ı eleştirdi:

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kripto para piyasası ile ilgili uyarı yaparken, Elon Musk'ın kripto paralarla ilgili uyarısını da eleştirerek "Elon Musk'ın yaptığı da YANLIŞ, her coini aldırmaya çalışanın yaptığı da YANLIŞ. Elon 2 gün önce bilmiyor muydu BTC'nin nasıl ve kimler tarafından mine edildiğini? Yeni mi öğrendi?" dedi.

Musk, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'i üretmek amacı ile kullanılan enerji miktarıyla ilgili "çılgınlık" ifadesini kullanıp, Tesla araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını açıklamıştı. Musk'ın açıklaması sonrasında Bitcoin sert değer kaybı yaşanmıştı.

Prof. Demirtaş, Musk'ın uyarısını eleştirirken, kripto para yatırımcıları için de şu ifadeleri kullandı:

"Kripto paraların yüzde 90'nının batacağını daha önce söylemiştim. Bazı önemli projelerin ise devrim niteliğinde olduğunu eklemiştim. Bu projelerde astronomik çıkışlardan sonra da her üç dört yılda bir MEGA geri çekilme olduğunu tarihten biliyoruz diye eklemiştim.

"Bu tip büyük çöküşün tam olarak ne zaman olacağının ISI grafikleri, Stock-to-Flow analizleri dışında pek bilen yok (Bildiğini iddia eden Yalan söylüyordur)... Ondan da daha önemlisi düşüşlerde SATIN (SELL ALL) veya SATMAYIN (HODL) şeklinde tavsiye verenler çok büyük hata etmektedirler.

"İnsanların RİSK algısını, mal varlıklarını bilmeden böyle tavsiyeler verilmez. Ayrıca bu işin felsefesini sevdiği için yatırım yapan ile borcunu kapatmak için yapan veya hızlı para kazanmak için yapan insanlar aynı insanlar değildir. O yüzden de Tek yönlü tavsiyeler vermek sorumsuzluktur.

"Benim yatırımımı satmamam ile bu işe kısa süreli giren bir kişinin satmaması aynı şey değildir, aynı şey tersi için de geçerlidir.

"Elon Musk'ın yaptığı da YANLIŞ, her coini aldırmaya çalışanın yaptığı da YANLIŞ. Elon 2 gün önce bilmiyor muydu BTC'nin nasıl ve kimler tarafından Mine edildiğini? Yeni mi öğrendi? Her şeye AL diyenler de tavsiye verdikleri insanların hayatını ve kazancını biliyorlar mı da..."