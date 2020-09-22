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Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?

Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi? haberinde Eylül 22 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 18:49
Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?
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Bağ-Kur primleri günümüz değerlerine göre ödenerek yeniden kazanılabilmektedir. Bu noktada prim borçlarını zamanında ödeyemeyen kişiler için ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır. Prim borçlarını ödeyemeyen kişiler sigortalılık süresini dondurmak suretiyle borcunu sildirebilmektedir.

Prim borçları silinebilir mi?

Bağ-Kur’lu pek çok kişi prim borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu 2008 yılında çıkartıldı ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldan uzun süredir ödemeyen Bağ-Kur prim borçları silinmiştir. 2015 – 2018 yıllarında çıkartılan kanunlarla 12 aydan daha fazla prim borcu olanların da borçları silinmiştir.

Üç düzenleme belirli sürelerle sınırlı olmak üzere birer defalığına uygulanmıştır. Yapılan düzenlemelerdeki temel özellik silinen prim borçlarını kapsayan sigortalılık süresinin dondurmuş olmasıdır. 1 Ocak 1990 tarihinde Bağ-Kur tescili yaptırmış olan esnaflar 2001 kriiz sebebiyle 2001 – 2002 yıllarına ait prim borçlarını ödeyemediyse prim borçları silinmiştir.

Silinen prim borçları daha sonra ödenebilir mi?


Kanun gereğince; 2008, 2015 ile 2018 yıllarındaki geçici düzenlemeler gereğince silinen prim borçları daha sonra ödenebilmektedir. Esnaf kendisi ve ölümü durumunda hak sahipleri prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süresi ihya edilecek ve canlandırılarak eski haline getirilecektir.

Prim borcu tamamı ödenerek emekli olunabiliyor

İhya edilecek süreler tespit edilirken durdurulan sürelerin tamamı incelenmektedir. Hesaplanan ihya borç tutarlarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihi müteakip 3 ay içerisinde ödenmesi durumunda emeklilik hesabında değerlendirilebilmektedir.

Birey ihya başvurusunda bulunduktan sonra SGK prim borçlarını hesaplayarak tebliğ ettiği tarihte borcun tamamını 3 ay içerisinde ödemezse sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir. Ödemelerin eksik yapılması halindeyse yatırılan tutarlar faizsiz olarak iade edilecektir.

Vergi avantajından faydalanın

Sigortalılık süresinin ihya işlemlerini çalıştığı sırada yapan bireyler vergi avantajından yararlanabilmektedir. İhya edilen sürelere dair Bağ-Kur prim, ödemelerin yapıldığı yıla ait beyan edilen gelirlerden indirilebilmektedir. Buna göre 2001 – 2002 yıllarına ait primler asgari ücret üzerinden ödenecekse bir ay için 1018 TL, 24 aylık dönemdeyse 24.450 TL prim ödenmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur 4/A’ya geçenlere vergi indirimi yapılmayacak

Bağ-Kur çerçevesinde çalışıp işleri bozulan, primlerini ödeyemeyip prim borcu silinmiş olan kişiler 4/A (SSK) statüsünde işçi olarak çalışmaya başlamıştır. SSK’dan emekli olmak için sigortalılık süresi, 51 bin TL prim ödeyip ihya eden kişi, primleri ücret üzerinden ödediğinden gelir vergisi matrahından düşüp düşülmeyeceği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sorulmuştur. Bakanlık tarafından yayınlanan özelge ile ihya edilen süre Bağ-Kur çerçevesinde olduğundan primler ücret gelirinde vergi matrahında indirilemeyecek.



Son Güncelleme: 22.09.2020 18:49
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Anahtar Kelimeler:
Silinen Prim BorcuSGK
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