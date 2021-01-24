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Prefabrik tavuk çiftliği maliyeti 2021

Prefabrik tavuk çiftliği sayısı giderek artıyor. Hazır çadırda çiftlik kurmak isteyen çiftçiler prefabrik tavuk çiftliği kurulum maliyeti hesaplaması yapıyor.

24 Ocak 2021 Pazar 20:07
Prefabrik tavuk çiftliği maliyeti 2021
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Son yıllarda prefabrik yapıların sayısı giderek arttı. Özellikle son yıllarda artan deprem olaylarının sonrasında prefabrik yapıların sayısı artmaya başladı. Öte yandan prefabrik yapılarından daha ucuz olması bazı iş kollarında da kullanımın artmasına neden oldu.

Bu sektörlerden biri de tavuk çiftçiliği başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ahır ve benzeri yapıları oldu.

Tavuk yetiştiriciliği yapan kişiler daha çok kümes mantığında prefabrik yapıları tercih etmeye başladı. Tavuk çiftçiliği kurmak isteyen kişiler tavukların sayısını artırmak için daha ucuz ve kullanışlı olan prefabrik yapıları kullanıyor. Bu sayede yatırımın büyük kısmı tavuk almaya kalıyor. Bu da otomatik olarak kazancı arttırıyor.

Prefabrik tavuk kümesi fiyatları büyüklüğüne göre değişmektedir. Ortalama olarak fiyatlar şu şekildedir;

5 bin tavuk kapasiteli kümes 266,680 TL

3 bin tavuk kapasiteli kümes 160,00 TL

2 bin tavuk kapasiteli kümes 107,498 TL

1 bin tavuk kapasiteli kümes 52,982 TL

500 tavuk kapasiteli kümes 28 bin TL

Prefabrik kümeslerin yanı sıra yumurtalık tavuk çiftliğine uygun olarak hazırlanan prefabrik yapılarda bulunuyor. Bu yapıların fiyatları ise şu şekildedir;

1 bin tavuk kapasiteli yapı 68 bin TL,

2 bin tavuk kapasiteli yapı 140 bin TL,

3 bin tavuk kapasiteli yapı 208 bin TL,

500 tavuk kapasiteli yapı 34 bin TL,

Prefabrik yapıların fiyatlarının yanı sıra çiftliğe alınacak tavuklar ve diğer giderlerin fiyatları da ortalama olarak şu şekildedir;

  • 500 tavuk, tavuk başına 18 TL’den toplamda 9 bin TL,
  • 500 tavuk günlük ortalama 50 kg yem tüketir. Bu yemde 110 TL’dir. Yıllık yem ücreti tutarı da 39.600 TL olur.
  • Tesis kurulumu ve diğer giderler için 30 bin TL,
  • Su ve elektrik giderleri yıllı 4 bin TL olur.

Yukarıdaki giderlere bakıldığında ortalama bir tavuk çiftliği 100 bin TL’ye kurulabilir. Bu tutar alınacak tavuk sayısına göre artabilir. Öte yandan söz konusu yatırım geri dönüşü olan ve yüksek kazanç elde edilebilecek bir iş gibi olsa da işin ciddi ve profesyonel şekilde yapılması çok önemlidir.

 

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Prefabrik KümesÇiftlikFiyat
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