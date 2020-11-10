İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020

Kasım 10 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 10 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı 23:57
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020
Takip Et:

Son günlerde farklı farklı kurum ve kuruluşlarda hibe destek ödemesi yapıldığı için birçok insan bu durumdan yararlanmak istedi. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan bu duyurularda yardıma ihtiyacı olan vatandaşların aldığı destek ücretleri her geçen gün daha da yükselmektedir. Devletin sağladığı olanaklar sayesinde birçok vatandaş ihtiyaç duyduğu farklı konulardan destek kapsamında bu olaydan faydalanabilecektir. Son zamanlarda bankaların faizlli kredilerde yaşanılan düşüşten dolayı birçok vatandaş bu durumdan faydalanmak ve değerlendirmek istedi. Düşük faiz yüzdesine sahip ev kredileri ile beraber birçok vatandaş için sevindirici duyuru yapıldı. Fakat kredi faiz oranlarının bu denli düşmesinden hemen sonra konut ücretlerinin inanılmaz derecede yükseldiği ortaya çıktı.

Maddi açıdan orta seviyenin altında bir ev sahibi olmak isteyen vatandaş için farklı farklı kredi fırsatları sunuldu. Bunun dışında yanı zamanda prefabrik konut araştırılması son hız devam etmektedir. 40 metre karelik prefabrik konutları 27 bin 500 TL’ye satın almak mümkün olmasıyla beraber bungalov tarzı prefabrik konutlar için ise tahmini 210 milyar TL’ye kadar yükseliş olmaktadır. Konut sahibi olmak isten bireyler prefabrik konut araştırmalarının devam etmesi ile gündemde yerini korumaktadır.

 


Devlet üzerinden sağlanılan birçok vatandaşa ihtiyaçlarını gidermek için inanılmaz bir destek ödemesi yapılmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için 30 bin TL civarı bir destek sağlanılmaktadır. Son dönemlerde prefabrik ev seçenekleri en merak edilen araştırma konularından birisi haline geldi. Bununla birlikte hibe destek ödemeleri prefabrik konutlar için de geçerliliğini sürdürmektedir. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan duyurularda Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü’nün bir sürü yardım ödemeleri de yapılmaktadır. Bu olay içinde prefabrik ev yapımları desteği göz önüne çıkmıştır. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardım ödemeleri de devam etmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan duyurular şunlardır; “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.” Bu açıklamalar gündemdeki yerini korumaktadır.

Verilecek olan prefabrik ödemelerini kimler kullanabilecek?

Bu destekten yararlanabilmek için gereken en önemli husus reşit olmaktır. Bunun dışında duyurulan gereksinimler şu şekildedir; 

“Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma” 

Devlet tarafından verilecek olan hibe yardımının şartları nelerdir?

Bu hibe yardımı sadece geliri yetersiz olan aileler için geçerli olacaktır. Bu tutardan yararlanabilmek için gerekli kriterler konulmuştur. İşte o kriterler;

  • Oturulan evin bakımsız, sağlıksız ve eski bir şekilde olması,
  • Maddi desteğe muhtaç olunması,
  • Ailedeki gelirlerin toplamının, hane içindeki birey sayısına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Yani kişi başı 701,32 TL’yi aşmaması gerekli,
  • Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli olmak, dul olmak gibi özel durumlardan en az bir tanesine sahip olmak,
  • Düzenleme yapılacak veya üstüne prefabrik konut yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gereklidir. 


Son Güncelleme: 10.11.2020 23:57
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!

Popüler Haberler

Celaleddin Harzemşah dizi konusu nedir? Celaleddin Harzemşah oyuncuları ve konusu
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 10 Kasım 2020 Salı
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Seksenler Niyazi kimdir? Gerçek adı nedir? Haluk Özenç hakkında bilgiler
Yeni çipli kimlik kartları kaybetme harcı ne kadardır? 2020
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
İbo Show ne zaman yayınlanacak? İbo Show yeni yayın tarihi
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Vizon nasıl bir hayvan? Koronavirüsde vizon alarmı
Halkbank 5 Bin TL geliri altında olanlara 10 BİN TL temel ihtiyaç kredisi başvurular sürüyor!
Cansu Dere hangi dizide oynaacak? Cansu Dere’nin yeni dizisi belli oldu
Şehirlere ait posta kodları sorgulaması nasıl yapılır? Posta kodu sorgulama işlemleri
2020 Yılı hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kesin kayıt ve kura tarihleri
Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma ve konut kredisi transferi işlem detayları!
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?
Çukur Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek hakkında bilgiler
Kamu bankaları konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları açıklandı!
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.