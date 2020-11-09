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Prefabrik ev fiyatları ne kadardan başlıyor? Prefabrik ev nedir, nasıl yapılır?

Artan depremler ve fiyatlar nedeni ile vatandaşlar prefabrik ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi, Prefabrik ev fiyatları ne kadardan başlıyor? sorusunu merak ediyor.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:21
Prefabrik ev fiyatları ne kadardan başlıyor? Prefabrik ev nedir, nasıl yapılır?
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Şehrin koşuşturmacasından sıkılan ve hayallerinde ki ev için şehirden çıkmak isteyen kişilerin son zamanlarda en merak ettiği konu prefabrik evlerdir. Pek çok kişi prefabrik ev fiyatlarını araştırırken aynı zamanda prefabrik evlerin malzeme kalitesi ve güvenlikli olup olmadıklarını da araştırmaktadır.

Prefabrik evler 2+1, 3+1, 4+1 olarak yapılabilirken isteyen kişilere dublex veya triplex prefabrik evlerde yapılabilmektedir.

Prefabrik ev fiyatları?

75 m2 2+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 71.900 TL

150 m2 4+1 Dublex Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 149.900 TL


100 m2 3+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 94.900 TL

126 m2 3+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 144.900 TL

Prefabrik ev nedir?

Prefabrik ev kısaca hazır ve taşınabilir ev olarak bilinmektedir. Prefabrik evler içerisinde tuvaleti, mutfağı, salonu olan basit tasarımlı evlerdir. Bir yapının prefabrik ev olabilmesi için ısı ve ses yalıtımının yapılmış olması gerekir. Depreme dayanıklı olmaları nedeni ile son zamanlarda pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Prefabrik ev fiyatları neye göre değişir?

Prefabrik evlerin fiyatlarını belirleyen en büyük etken m2’sidir. Aynı zamanda kat çıkma konularında da fiyatlar ciddi derecede artabilir. İkinci el prefabrik evlerinde olması nedeni ile değişken fiyatlar olsa da prefabrik evlerin fiyatları ortalama 35 bin TL ile 500 bin TL arasında değişmektedir.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Prefabrik EvlerFiyatları
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