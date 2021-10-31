PPK sonrası yeni kar payı oranları ne kadar? Konut finansmanı ile ev almak isteyen kişilere müjdeli haber geldi

Türkiye’de bir çok katılım bankası kişilerin faiz olmadan kendisine ev alabilmesi için kar payı oranı sistemini kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararı sonrası kendi evine sahip olmanın hayalini kuran vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Türkiye’nin en önemli 4 bankası PPK sonrası yeni kar payı oranlarını açıkladı. Bu haberle beraber ev sahibi olmak isteyen kişiler yeni kar payı oranlarının ne kadar olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki PPK sonrası yeni kar payı oranları ne kadar?

PPK Sonrası Yeni Kar Payı Oranları Ne Kadar?

Türkiye’nin 5 önemli katılım bankası Merkez Bankası’nın yeni faiz indirimi kararıyla beraber kar payı oranlarını yeniden düzenledi. Açıklanan yeni kar payı oranları ise vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte Merkez Bankası’nın yeni faiz indirimi kararı sonrası 4 katılım bankasının açıkladığı yeni kar payı oranları:

- Ziraat Bankası 120 ay vadeli 100.000 TL konut finansmanında yüzde 1,43 kar payı uygulayacak.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası 100.000 TL konut finansmanında yüzde 1,50 kar payı uygulayacak.

- Albaraka Türk Katılım Bankası 100.000 TL konut finansmanında yüzde 1,41 oranında bir kar payı uygulayacak.

- Türkiye Finans Katılım Bankası 100.000 TL konut finansmanında yüzde 1,55 oranından bir kar payı uygulayacağını açıkladı.