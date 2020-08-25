İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Portekiz asgari ücret ne kadar? Portekiz yaşam şartları nasıl?

Portekiz'de yaşamı merak eden binlerce kişi Portekiz asgari ücret ne kadar olduğu ve yaşam şartları hakkında araştırma yapıyor. İşte Portekiz'de asgari ücret ve standartlar.

25 Ağustos 2020 Salı 13:41
Portekiz asgari ücret ne kadar? Portekiz yaşam şartları nasıl?
Takip Et:

Portekiz’in resmi para birimi Euro’dur. Portekiz’de asgari ücret 676.67 Euro’dur. Portekiz’de hem yaşam şartları ucuz hem de Portekiz’de asgari ücret açlık sınırına göre belirlenmektedir. Buna göre işverenler para üzerinde para vermek halinde kalabiliyorlar.

Portekiz’de yıllara göre asgari ücret ne kadar?

676.76 Euro olan Portekiz’de asgari ücret;

Yıl

Euro

2013

565,83

2014

565,83

2015


589,17

2016

618,33

2017

649,83

2018

676,67

Portekiz’de emek harcama şartları nelerdir?

Portekiz’de haftalık emek verme saati 35 saat olmaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar için belirlenen saat bu şekildedir. Haftada 5 gün 7’şer saat emek vererek 35 saati doldurursunuz. Hafta  sonu çalışmanız halinde  veya herhangi bir şekilde hafta içinde ek mesai yaptıysanız saatlik ücretinizi doğrudan alabilirisiniz.

Portekiz’de fiyatlar

Portekiz şehir merkezindeki evlerin fiyatları ortalama 300 Euro’dan 750 Euro’ya kadar değişiklik gösteriyor. Mahallelerde oturmanız halinde bu fiyat alt sınırı 200 Euro ile 500 Euro arasında olmaktadır. Portekiz’de market fiyatlarıysa 1 lt süt 0.58 Euro, 500 gram beyaz ekmek 1 Euro, 12’li yumurta 1.60 Euro, 1.5 lt su 0.52 Euro, bir şişe şarap 4 Euro’dur.



Son Güncelleme: 25.08.2020 13:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Portekiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
2020 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
Att maaşları ne kadar? Att iş tanımı ve çalışma şartları
Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler
Günlük burç yorumları 26 Ağustos 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Ağustos 2020
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Mart 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Grip ve Nezlenin farkları nelerdir? Grip ve nezle belirtileri ve farkları
Quarantine Pillow Challenge nedir? Karantina akımı çığ gibi büyüyor
Sex Education 3. Sezon yayınlanacak mı? Netflix Sex Education yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Kredi kartı borçları erteleme nasıl yapılacak? Kredi kartı borçları erteleme başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Portekiz asgari ücret ne kadar? Portekiz yaşam şartları nasıl?
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
2020 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Sağlık doğada bulunan mucize yağlar
Pasaport harcı nedir, ne kadardır? Pasaport harçları nereye ödenir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.