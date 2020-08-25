Portekiz asgari ücret ne kadar? Portekiz yaşam şartları nasıl?

Portekiz’in resmi para birimi Euro’dur. Portekiz’de asgari ücret 676.67 Euro’dur. Portekiz’de hem yaşam şartları ucuz hem de Portekiz’de asgari ücret açlık sınırına göre belirlenmektedir. Buna göre işverenler para üzerinde para vermek halinde kalabiliyorlar.

Portekiz’de yıllara göre asgari ücret ne kadar?

676.76 Euro olan Portekiz’de asgari ücret;

Yıl Euro 2013 565,83 2014 565,83 2015

2016 618,33 2017 649,83 2018 676,67

Portekiz’de emek harcama şartları nelerdir?

Portekiz’de haftalık emek verme saati 35 saat olmaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar için belirlenen saat bu şekildedir. Haftada 5 gün 7’şer saat emek vererek 35 saati doldurursunuz. Hafta sonu çalışmanız halinde veya herhangi bir şekilde hafta içinde ek mesai yaptıysanız saatlik ücretinizi doğrudan alabilirisiniz.

Portekiz’de fiyatlar

Portekiz şehir merkezindeki evlerin fiyatları ortalama 300 Euro’dan 750 Euro’ya kadar değişiklik gösteriyor. Mahallelerde oturmanız halinde bu fiyat alt sınırı 200 Euro ile 500 Euro arasında olmaktadır. Portekiz’de market fiyatlarıysa 1 lt süt 0.58 Euro, 500 gram beyaz ekmek 1 Euro, 12’li yumurta 1.60 Euro, 1.5 lt su 0.52 Euro, bir şişe şarap 4 Euro’dur.