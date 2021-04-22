Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler

Ponzi Sistemi nedir? Nasıl çalışır?

Bir çok hayatı mahveden Ponzi sistemi, piramit satış ve intenet matriksi ile benzerlikleri çok fazla olan ve günümüzde de etkisini devam ettiren bir sistemdir. Yasal gibi gözükmekte fakat çökmeye mahkum olan sözde kazan kazan sistemidir. Geçmişi 20. yy. Başlarına dayanmaktadır. Değişik yöntemler ile sürekli ortaya çıkmaktadır. Ponzi sistemi, yeni üyeler olmadığı zamanlarda çöküş aşamasına geçer ve üyelerin ödemeleri gerçekleştirilemez.

Ponzi Sistemi ne demek?

İtalyan Charles Ponzi tarafından geliştirilmiş bir dolandırıcılık yöntemidir. Charles Ponzi, ülkeler arasında değişim yapılabilen posta pullarının, bu ülkelerdeki fiyat farklılıklarından yararlanarak kazanç kazandığını duyurarak, Aralık 1919 yılında 150 dolar olan servetini, Temmuz 1920 yılında toplam 9 milyon dolara yükseltti.

Ağustos 1920 yılında sistem çöktüğünde Ponzi’nin hemen hemen 20 bin yatırımcıdan aldığı 10 milyon dolar’dan sadece 30 dolarlık kupon kalmıştı. Ponzi düzeni, yasal gibi görünen bir yatırım aracına katılım ile minimum zamanda maksimum oranda getiri sağlanacağını savunur.

Dolandırıcı olan kişi, toplanan paranın birazını ilk katılımcılara geri öder. Kalanını da kendine ayırır. Ortaya çıkan fark ise yeni katılımcılar ile kapatılmaya çalışılır. Yeni katılımcı kişilerin olmaması halinde sistem çökmektedir. Sistemin çalışması için, kişilerin satın alacağı bir fikri sunmaları gerekmektedir. Bu fikir sözde olarak forex yatırımı olabileceği gibi Amerikalı Amtel Telekomünikasyon Araçları Kiralama Şirketi öneğindeki gibi, telefon kiralama, Türkiye’deki banker kastelli öneğindeki gibi mevduat sertifikası olabilmektedir.

Ponzi Sistemi benzeri : Piramit Satış

İlan, E-posta ve diğer reklamların yanı sıra, arkadaş çevresinin ısrarı ile kişilere yeni katılım sağlamaları durumunda kısa zamanda yüksek gelir kazanacakları söylenmektedir. Türkiye’de Titan Saadet Zinciri olarak bilinmektedir. Piramit satış sistemleri tüketicinin korunması hakkında kanunun 80. maddesinde yasak olarak belirlenmiştir. Yargıtay kararlarında bu sistemi kullananların matematiksel işlem ve tablolarla üyelerin doğru karar verme yeteneklerini sınırladıkları sebebiyle bu sistemin insanları kandırmak amacı ile kurulduğuna karar vermişlerdir.Ponzi ile bir çok benzerliği bulunan piramit dolandırıcılığında sürekli bir şekilde sisteme katılımcı sağlanması gerekmektedir.

Ponzinin kardeşi intenet matriksi

Ponziye sistemi benzer bir durumda çalışmaktadır. İntenet üzerinden bir ürünün alınmasından sonra mağdur olan kişi, ücretsiz hediye bekleme listesine alınmaktadır. Bu tür de Ponzi ve Piramit dolandırıcılığı gibi sisteme sürekli katılım gerekmektedir.