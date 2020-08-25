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Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 02:43
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
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Dünyada asgari ücreti yüksek olan birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden birisi olan Polonya’da asgari ücretin yüksek olmasına rağmen, asgari ücret dünya sıralamasında yukarılarda bulunmamaktadır. Bu durumun temel sebebi asgari ücreti çok yüksek veren ülkelerin bulunmasıdır.

Polonya’da para birimi Zloti’dir. 1 Euro yaklaşık 4,29 Zloti’ye eşittir. Ayrıca 1 TL ise 0,56 Zloti’ye tekamül etmektedir.

Polonya asgari ücreti ne kadar?

2020 yılında Polonya hükümeti tarafından açıklanan asgari ücret yaklaşık 502,75 Euro’dur. 2.157 Polonya Zlotisi anlamına gelen asgari ücret tutarı, Polonya’da çalışan kişilerin alacağı en düşük ücrettir. Polonya’da iş sektörlerine bakıldığında asgari ücret ile çalışan kişilerin sayısı diğer ülkelere göre daha azdır. Polonya’da iş verenler işçilerinin haklarına ve emeklerine saygı göstermektedir.

Polonya emek harcama şartları


Polonya’da çalışan bir kişi haftada 40 saat çalışmak zorundadır. Emek harcama limiti olarak belirlenen bu çalışma saatini dolduran kişiler o haftalık çalışma sorumluluklarını yerine getirmiş sayılır. Günde 8 saat çalışma prensibine uygun olarak oluşturulan bu kural ile birlikte kişiler bu sürenin fazlasını çalışmaları halinde saatlik mesai ücreti alırlar.

Yıllara bakılırsa Polonya asgari ücreti

  Yıl           Euro

  • 2013      368,87
  • 2014      404,16
  • 2015      422,35
  • 2016      417,02
  • 2017      473,27
  • 2018      502,75

Polonya’da Fiyatlar

Polonya diğer ülkelerin çoğuna göre yüksek asgari ücret veren bir ülkedir. Ülkenin ekonomik şartlarına göre insan emeğine oldukça saygı duyulmaktadır. Ülkede ev kiralarına bakılacak olduğunda ise 1.200 Zloti ile 2.500 Zloti arasında ev kiraları değişmektedir. Bu fiyatlar şehir merkezinde bulunan evler içindir. Şehir merkezi dışında kalan evlerin aylık kirası 800 Zloti civarlarındadır.

Ülkede gıda ürünleri ortalama fiyatlardadır. 1 litre süt 2.40 Zloti ve 1 kilogram peynir 21 Zloti’dir. Polonya halkı bu konuda şikayetçi değildir. Ülkenin refah seviyesine bakıldığında insanlar memnun ve mutludur.



Son Güncelleme: 25.08.2020 02:43
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