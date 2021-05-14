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POLKARARE (PRARE) coin nedir? PRARE Token açıklaması

POLKARAKE, Ethereum'un blok zincirinde verilen bir jeton olarak bilinmektedir. Yatırımcılar Polkarake'nin ne olduğunu merak ediyor. Peki Polkarake coin nedir? İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:13
POLKARARE (PRARE) coin nedir? PRARE Token açıklaması
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Bir Web3 ekonomisi olan PolkaRARE, herhangi bir kişinin ya da şirketin NFT oluşturmasına, keşfetmesine, ticaretini yapmasına imkan sağlayan ekonomidir. Polkare NFT’lerin benzersizliğinden ve aktarılabilirliğinden yararlanarak NFT’nin en yüksek potansiyelini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. PRARE Tokeni, birincil ödeme yöntemi olarak ve yönetim amacıyla kullanılmaktadır. PRARE Tokenini Toplam arzı 100 milyon olarak sabitlenmiştir. Kullanıcılar PRARE stake yaparak indirim ve ödüller kazanabilecek, NFT farming’yi yapabilecekler.

POLKARARE (PRARE) NEREDEN ALINIR?

PRARE token Gate.io borsasında satışa sunulmaktadır.

Prare almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.gate.io/ref/4040784

1 PRARE

 = 0,87017669449981 USD (% 0,00)

1

 

PRARE 

FİYAT: ≈ 7 TL

Piyasa değeri:N/A

Ses (24h):31.501.255 USD

Dolaşan arz:Müsait değil

Toplam arz:100.000.000 PRARE

Marketcap Sıralaması:2535 / 4916


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
POLKARAKECoinJeton
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