POLKARARE (PRARE) coin nedir? PRARE Token açıklaması

Bir Web3 ekonomisi olan PolkaRARE, herhangi bir kişinin ya da şirketin NFT oluşturmasına, keşfetmesine, ticaretini yapmasına imkan sağlayan ekonomidir. Polkare NFT’lerin benzersizliğinden ve aktarılabilirliğinden yararlanarak NFT’nin en yüksek potansiyelini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. PRARE Tokeni, birincil ödeme yöntemi olarak ve yönetim amacıyla kullanılmaktadır. PRARE Tokenini Toplam arzı 100 milyon olarak sabitlenmiştir. Kullanıcılar PRARE stake yaparak indirim ve ödüller kazanabilecek, NFT farming’yi yapabilecekler.

POLKARARE (PRARE) NEREDEN ALINIR?

PRARE token Gate.io borsasında satışa sunulmaktadır.

Prare almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.gate.io/ref/4040784

1 PRARE

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PRARE

= 0,87017669449981 USD (% 0,00)FİYAT: ≈ 7 TL

Piyasa değeri:N/A

Ses (24h):31.501.255 USD

Dolaşan arz:Müsait değil

Toplam arz:100.000.000 PRARE

Marketcap Sıralaması:2535 / 4916